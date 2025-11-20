Mạng đứt, đường bị chia cắt: Cuộc chạy đua giữa kỹ sư viễn thông và nước lũ

Trong hai ngày 19 và 20/11, mưa lũ cực đoan liên tục trút xuống Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, gây ngập sâu trên diện rộng và chia cắt nhiều khu vực.

Lượng mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường bị phong tỏa, hàng loạt khu dân cư mất điện, mất sóng. Nhiều người dân giữa vùng nguy hiểm rơi vào cảnh cách ly thông tin hoàn toàn.

Cán bộ kỹ thuật của VNPT Khánh Hòa đã vào cuộc khắc phục sự cố trong đêm.

Đại diện VNPT cho biết hạ tầng viễn thông chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều trạm BTS mất điện đồng loạt, hàng loạt tuyến cáp quang bị nước cuốn trôi hoặc bị sạt lở làm đứt gãy.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, việc các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ khiến lực lượng kỹ thuật khó tiếp cận những điểm gặp sự cố dù đã chuẩn bị phương án ứng cứu từ rất sớm.

Ngay khi nước tạm rút trong chiều 19/11, các đội kỹ thuật của VNPT Gia Lai và VNPT Đắk Lắk lập tức có mặt tại hiện trường. Hàng trăm kỹ sư, vật tư và thiết bị từ các tỉnh lân cận được tăng cường tham gia ứng cứu xuyên đêm.

Tại Khánh Hòa – nơi mưa lớn kéo dài – nhiều kỹ sư phải đi bộ qua những đoạn ngập sâu hàng cây số để tiếp cận vị trí đứt cáp. Nhờ nỗ lực liên tục, thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành và cứu hộ – cứu nạn vẫn được duy trì trong thời điểm khó khăn nhất.

VNPT đồng thời kích hoạt roaming hai chiều với các nhà mạng khác tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai nhằm giảm tải lưu lượng và duy trì kết nối cho người dân.

Nhiều điểm giao dịch của VNPT mở xuyên đêm, đón người dân vào trú mưa, sạc điện thoại và hỗ trợ thông tin liên lạc.

Xuyên đêm giữ sóng, nhà mạng trở thành “điểm tựa” giữa tâm mưa lũ

MobiFone cũng bước vào cuộc đua giữ sóng ngay trong đêm 19/11 khi mưa lũ tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa diễn biến phức tạp.

Đại diện nhà mạng cho biết đã kích hoạt toàn bộ kịch bản ứng cứu thông tin cho khu vực, triển khai lực lượng từ Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung hỗ trợ khẩn cấp cho Đài Viễn thông Bình Định, nhanh chóng có mặt tại các điểm sự cố.

Tuy nhiên, nhiều vị trí nằm sâu trong vùng nước xiết khiến công tác tiếp cận vô cùng nguy hiểm. Ở những trạm bị cô lập nhưng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, MobiFone phải phối hợp cùng lực lượng công an địa phương để xây dựng phương án di chuyển an toàn, đảm bảo nhiên liệu được đưa vào kịp thời để duy trì hoạt động.

Tại Gia Lai (Bình Định cũ) và Đắk Lắk (Phú Yên cũ), mưa lớn kéo dài làm nước lũ dâng cao, nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn lớn trong việc tiếp cận các trạm.

Nhiều vị trí có địa hình hiểm trở, dòng chảy xiết khiến việc châm nhiên liệu duy trì hoạt động trạm phát sóng gặp trở ngại.

Trong điều kiện thời tiết phức tạp, các kỹ sư MobiFone vẫn nỗ lực bám địa bàn, bằng mọi biện pháp giữ ổn định hoạt động các trạm còn vận hành, bảo đảm vùng phủ liên lạc phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Với những trạm bị cô lập nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an toàn và an ninh mạng lưới, MobiFone đã làm việc chặt chẽ với lực lượng công an địa phương để xây dựng phương án tiếp cận an toàn, sớm nhất có thể, nhằm khôi phục thông tin trong thời gian nhanh nhất.

Không chỉ tập trung cho công tác kỹ thuật, MobiFone còn triển khai hoạt động hỗ trợ khách hàng đang chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Nhằm chia sẻ khó khăn và giúp người dân duy trì kết nối trong thời điểm khẩn cấp, MobiFone dành tặng 30.000 đồng vào tài khoản KM3T, sử dụng cho dịch vụ gọi và nhắn tin nội – ngoại mạng trong 3 ngày.

Chương trình áp dụng cho cả khách hàng đang roaming tại khu vực có mở dịch vụ, góp phần đảm bảo mọi người đều có thể giữ liên lạc với gia đình và cơ quan chức năng khi cần thiết.

Viettel dùng drone, vệ tinh, roaming hai chiều giúp người dân vùng lũ

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Viettel cho biết đã kích hoạt phương án ứng cứu viễn thông quy mô lớn cho toàn khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Gần 6.000 máy phát điện cơ động được triển khai khắp các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa, giúp duy trì năng lượng cho các trạm BTS trong tình trạng mất điện diện rộng. Hơn 1.900 bình ắc quy dự phòng được bổ sung để kéo dài thời gian duy trì hoạt động.

Bên cạnh đó, Viettel đưa vào hoạt động 17 điện thoại vệ tinh, 48 bộ đàm cầm tay và 9 xe phát sóng cơ động để bảo đảm liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và cứu hộ – cứu nạn.

Riêng tại Khánh Hòa, bốn drone vận tải được triển khai để chuyển vật tư, nhu yếu phẩm tới các điểm bị chia cắt; hệ thống flycam hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trong các khu vực nguy hiểm.

Tại Đắk Lắk, Viettel triển khai các gói hỗ trợ liên lạc khẩn cấp, cung cấp thêm dung lượng thoại, data và ưu đãi thẻ nạp cho người dân trong thời gian mưa lũ kéo dài.

Nhà mạng cũng mở rộng roaming giữa các nhà mạng, bảo đảm người dân vẫn giữ được liên lạc ngay cả khi một phần mạng lưới gặp sự cố.

Dự kiến sáng 21/11, Viettel sẽ tiếp tục sử dụng drone tiếp cận các điểm ngập sâu để hỗ trợ người dân Khánh Hòa. Việc đồng loạt kích hoạt các giải pháp kỹ thuật – từ nguồn điện dự phòng, vệ tinh, drone đến roaming – cho thấy toàn ngành viễn thông đang đặt ưu tiên cao nhất cho việc đảm bảo thông tin liên lạc giữa tâm lũ.