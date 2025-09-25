Thúc đẩy hợp tác song phương trong kỷ nguyên số

Symphony là một doanh nghiệp viễn thông hàng đầu tại Thái Lan, chuyên cung cấp dịch vụ hạ tầng số và giải pháp truyền dẫn dữ liệu cho các khách hàng doanh nghiệp và các tổ chức lớn trong khu vực.

Trước đây, CMC Telecom và Symphony đã hợp tác trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho các tập đoàn lớn tại Việt Nam và Thái Lan. Với thỏa thuận lần này, mối quan hệ được nâng tầm, mở rộng sang các lĩnh vực trọng yếu về hạ tầng kết nối xuyên biên giới và đặc biệt phát triển nền tảng CMC Cloud phục vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại thị trường Thái Lan.

Ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch SVP, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Công nghệ CMC; Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh & Marketing CMC Telecom và Ông Loh Chi Kwan, Alex - CEO Symphony đại diện ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Hợp tác chiến lược giữa CMC Telecom và Symphony diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025. Trong tuyên bố chung, Chính phủ hai nước đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD. Thỏa thuận hợp tác này là minh chứng cụ thể cho nỗ lực hiện thực hóa cam kết, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế số và hạ tầng công nghệ - một trong những trụ cột quan trọng trong mối quan hệ song phương của Việt Nam và Thái Lan.

CMC Telecom xuất khẩu Cloud “make in Việt Nam” sang thị trường khu vực

Trọng tâm của thỏa thuận hợp tác chính là việc CMC Telecom mang hệ sinh thái CMC Cloud chuẩn quốc tế ra thị trường nước ngoài, khởi đầu tại Thái Lan. Với vị thế tiên phong, CMC Cloud hiện đang là dịch vụ cloud nội địa số 1 tại Việt Nam với hơn 50 sản phẩm bao gồm cả Public và Private Cloud. CMC Cloud được xây dựng dựa trên 3 trụ cột quan trọng: Tư duy mở, Kiến trúc mở và Mã nguồn mở đảm bảo đáp ứng nhu cầu đặc thù chuyển đổi số nhanh, hiệu quả, an toàn của doanh nghiệp Việt cũng như trong khu vực.

Tại Việt Nam, CMC Cloud được giải bạc “Make in Vietnam” và là dịch vụ Cloud duy nhất được Đảng và Chính phủ giao cho nhiệm vụ quốc gia về chuyển đổi số: đưa CMC Cloud trở thành nền tảng điện toán đám mây số 1 của người Việt.

Tại đấu trường khu vực, CMC Cloud đạt nhiều giải thưởng lớn. Trong số đó phải nói tới giải thưởng “Nền tảng Cloud sáng tạo của năm” do Asian Telecom Awards trao tặng. Giải thưởng lớn và uy tín này được coi là tượng vàng “Oscar” trong ngành viễn thông châu Á.

Với hệ sinh thái CMC Cloud đạt chuẩn quốc tế và kinh nghiệm phục vụ các tập đoàn lớn, CMC Telecom sẽ hỗ trợ Symphony trong việc thiết kế, triển khai và vận hành nền tảng Cloud toàn diện tại Thái Lan. Nền tảng Cloud sẽ phục vụ các ngành trọng điểm như tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, thương mại điện tử, bán lẻ và các tổ chức đa quốc gia.

Song song với đó, hai bên sẽ phát triển mô hình Public Cloud và Private Cloud chuyên biệt, đáp ứng đa dạng nhu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số. Đây là bước tiến quan trọng khẳng định năng lực xuất khẩu dịch vụ Cloud của CMC Telecom, đồng thời thể hiện tầm nhìn đưa công nghệ Việt Nam hội nhập và cạnh tranh tại thị trường quốc tế.

CMC Telecom và Synphony cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp khu vực xây dựng ASEAN số năng động, bền vững và hội nhập toàn cầu.

Để đảm bảo kết nối xuyên biên giới nhanh, an toàn, CMC Telecom và Symphony mở rộng hợp tác hạ tầng mạng quốc tế thông qua các tuyến cáp đất liền kết nối Việt Nam - Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore, và ngược lại Thái Lan - Lào - Việt Nam - Hong Kong (Trung Quốc). Hạ tầng sử dụng công nghệ DWDM với tổng dung lượng lên tới 9.6 Tbps, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu truyền tải lớn trong kỷ nguyên số.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch SVP/ Giám đốc chiến lược Tập đoàn Công nghệ CMC, Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc Kinh doanh & Marketing CMC Telecom, chia sẻ: “Thỏa thuận với Symphony không chỉ mở rộng năng lực hạ tầng xuyên biên giới mà còn là cột mốc quan trọng khẳng định khả năng đưa dịch vụ Cloud Make in Việt Nam ra khu vực và thế giới. Chúng tôi tin rằng, với nền tảng công nghệ và nguồn lực vững mạnh, CMC Telecom sẽ góp phần tạo dựng một ASEAN số năng động, bền vững và hội nhập toàn cầu”.

Thúy Ngà