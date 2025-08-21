Đây là bước đi chiến lược, giúp doanh nghiệp sở hữu bộ dữ liệu phát thải toàn diện, đóng vai trò nền móng cho định hướng xây dựng Green Data Center và phù hợp với mục tiêu Net Zero 2050 mà Việt Nam đã cam kết.

Dữ liệu phát thải - Bước khởi đầu cho chiến lược xanh

Dự án khởi động từ cuối năm 2024, kế thừa dữ liệu tiêu thụ năng lượng thu thập cho chứng nhận ISO 50001 về quản lý năng lượng, và mở rộng thành một hệ thống kiểm kê toàn diện bao quát cả ba phạm vi phát thải (Phát thải trực tiếp; Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện năng và Phát thải từ chuỗi cung ứng, logistics, dịch vụ bên ngoài,...) theo chuẩn ISO 14064-1:2018. Từ những con số tiêu thụ điện, xăng, dầu, đến lượng phát thải từ máy phát điện, hệ thống làm mát, rò rỉ môi chất lạnh, xử lý rác thải và hoạt động của chuỗi cung ứng - tất cả đều được thu thập, chuẩn hóa và thẩm định độc lập.

Kết quả không chỉ là một báo cáo, mà là “bản đồ phát thải” chi tiết, cho phép CMC Telecom nhìn rõ từng điểm phát sinh khí nhà kính, từ đó hoạch định các giải pháp giảm thiểu một cách khoa học và khả thi. Tối ưu hệ thống làm mát, tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, áp dụng công nghệ tiết kiệm điện, triển khai chương trình bù đắp carbon - tất cả đều có thể được ưu tiên dựa trên dữ liệu thực tế.

CMC Telecom đạt Chứng nhận thẩm định Khí nhà kính (KNK) theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018

Đây cũng là chứng cứ khoa học, có kiểm chứng, khẳng định với khách hàng và đối tác toàn cầu rằng CMC Telecom đang kiểm soát và giảm thiểu phát thải một cách minh bạch. Trong bối cảnh các tập đoàn lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, ngày càng xem tiêu chí ESG như điều kiện tiên quyết để hợp tác, “bản đồ phát thải” trở thành một tài sản chiến lược, gia tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Báo cáo này còn đóng vai trò là nền tảng cho chiến lược ESG đang trong giai đoạn nghiên cứu. Khi các kế hoạch ESG được triển khai, bộ dữ liệu sẽ hỗ trợ lập báo cáo phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu niêm yết, thu hút đầu tư nước ngoài và tham gia đấu thầu các dự án công nghệ lớn. Việc thực hiện kiểm kê hoàn toàn tự nguyện, khi chưa có quy định bắt buộc tại Việt Nam, thể hiện định hướng đi trước một bước và cam kết lâu dài của CMC Telecom đối với phát triển bền vững.

CMC Telecom đạt Chứng nhận thẩm định Khí nhà kính (KNK) theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018

14 thành viên - hàng nghìn giờ làm việc phía sau bản đồ phát thải

Đằng sau những con số và biểu đồ là nỗ lực của 14 thành viên dự án, đến từ nhiều đơn vị khác nhau trong CMC Telecom. Họ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ: dữ liệu được thu thập từ nhiều bộ phận, mỗi nơi dùng hệ thống và tiêu chuẩn riêng; khối lượng thông tin khổng lồ từ hàng trăm thiết bị, hệ thống làm mát đa tầng, nguồn điện dự phòng; và bài toán xác định ranh giới phát thải giữa chủ đầu tư, khách hàng và nhà cung cấp.

Trong nhiều tháng, đội ngũ đã miệt mài chuẩn hóa từng tệp dữ liệu, kiểm tra từng con số, phối hợp với đơn vị thẩm định độc lập TUV NORD Việt Nam để chứng minh tính chính xác. Những buổi làm việc kéo dài, những lần rà soát chi tiết đến từng thông số kỹ thuật không chỉ mang lại kết quả là chứng chỉ quốc tế, mà còn để lại niềm tự hào: đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty và bảo vệ môi trường.

Đội ngũ nhân sự của CMC Telecom luôn nỗ lực để mang đến nhiều sáng kiến sáng tạo cho Data Center.

Kết nối tiêu chuẩn - Hướng tới Green Data Center và Net Zero 2050

CMC Data Center trước đây đã đạt ISO 50001 về quản lý năng lượng, giúp tối ưu hiệu suất sử dụng năng lượng nhưng chưa phản ánh rõ lượng CO₂ gắn liền với tiêu thụ điện. Việc bổ sung ISO 14064-1:2018 đã biến dữ liệu tiêu thụ năng lượng thành những con số phát thải cụ thể, so sánh được qua từng năm, tạo điều kiện để đánh giá hiệu quả của các cải tiến kỹ thuật.

Sự kết hợp giữa ISO 50001 và ISO 14064-1:2018 tạo nên nền tảng kỹ thuật vững chắc để CMC Telecom tiến gần hơn tới chuẩn Green Data Center. Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt thêm chứng nhận ISO 14001 về quản lý môi trường trong giai đoạn tới, hoàn thiện “bộ ba” tiêu chuẩn nền tảng - năng lượng, phát thải và môi trường - để dẫn dắt quá trình chuyển đổi xanh một cách toàn diện.

Phối cảnh dự án trung tâm dữ liệu CMC Hyperscale DC SHTP tại TP.HCM với tổng vốn lên tới 250 triệu USD

Hiện tại, CMC Telecom cũng đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng kế hoạch ESG tổng thể, với quản trị phát thải là một trụ cột quan trọng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Với “bản đồ phát thải” được thiết lập theo chuẩn quốc tế, CMC Telecom không chỉ sẵn sàng cho các mục tiêu bền vững của riêng mình, mà còn góp phần vào cam kết Net Zero 2050 của Việt Nam - khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong việc phát triển hạ tầng số xanh, bền vững và có trách nhiệm với tương lai.

Thúy Ngà