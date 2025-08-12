Trong Có anh nơi ấy bình yên tập 10 lên sóng tối nay, 12/8, ông Thứ (Thanh Bình) lên huyện họp và tranh thủ mang theo tiền để chạy chọt với mong muốn giữ được chiếc ghế chủ tịch xã sau sáp nhập. Bà Nga (Vân Dung) dặn chồng phải giữ chặt túi tiền bởi không yên tâm khi ông Thứ đi một mình.

Trong khi đó, ông Thắng (NSND Bùi Bài Bình) sang nhà bà Phúc (Thanh Quý) để gặp Huy (Tuấn Tú) với mục đích kể khổ. Đôi vợ chồng trẻ nhà hàng xóm là người mà năm xưa ông đã cho đất và cũng chính là học trò cũ của bà Phúc.

Tuy nhiên, ông Thắng đang phải chịu đựng sự phiền toái mà đôi vợ chồng nhà bên gây ra. "Nói ra thì nhục lắm mà không nói ra thì cứ tức anh ách trong người. Thằng hàng xóm nay nó đục, mai nó khoan, rồi karaoke hát suốt ngày. Kiểu này chẳng mấy chốc mà bác đi gặp bố cháu", ông nói.

Ông Thắng đề nghị Huy giúp để đòi lại phần đất mà mình đã cho vợ chồng đó năm xưa với lý do hàng xóm quá láo và tham, chưa kể trang trại lợn của người này quá ô nhiễm. Để tìm hiểu vụ việc, Huy đã tìm đến trại lợn của nhà hàng xóm mà bác mình bức xúc để tìm hiểu.

Sự việc có đúng như ông Thắng nói? Diễn biến chi tiết tập 10 Có anh nơi ấy bình yên lên sóng 21h tối nay trên VTV1.