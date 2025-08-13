Trong Có anh nơi ấy bình yên tập 11 lên sóng tối nay, 13/8, Hùng (Danh Thái) - hàng xóm của ông Thắng (NSND Bùi Bài Bình) lên xã để hỏi thủ tục hợp thức hoá mảnh đất mà ông Thắng từng cho mình nhưng giờ lại muốn đòi lại. Hùng gặp Xuân (Bá Anh) và được phó chủ tịch mời vào phòng riêng nói chuyện vì biết Hùng đang làm việc cho Bằng (Vĩnh Xương).

Trong khi đó, ông Thắng vẫn mải mê với thú vui đá gà cùng Cường "gà" (Bùi Bài Bình). Cường "gà" hỏi ông Thắng đã trả khoản nợ của Linh "rô" (Tuấn Anh) chưa hay cứ còng lưng ra trả lãi. "Giá mà đòi được mấy mét đất cho thằng Hùng thì không những đại bàng, phượng hoàng tao cũng mua được", ông Thắng nói.

Ở diễn biến khác, kho lưu trữ tài liệu của xã bất ngờ bốc cháy giữa thời điểm nhạy cảm trước khi sáp nhập khiến bí thư Tuyết (Trịnh Huyền) vô cùng lo lắng. Huy (Tuấn Tú) đã nhanh chóng cho người bảo vệ hiện trường để thống kê thiệt hại. Huy cho biết ngoài tủ hồ sơ bị cháy, anh phát hiện xác một chiếc điện thoại bị cháy ở hiện trường. Anh nghi ngờ đám cháy do chập điện.

Bí thư Tuyết chỉ đạo ông phải báo ngay cho công an tỉnh hỗ trợ điều tra vụ việc nếu thấy có dấu hiệu cố ý huỷ hoại tài liệu. "Như thế sẽ ảnh hưởng đến hệ thống chính trị địa phương, chị cân nhắc lại", ông Thứ (Thanh Bình) nói.

Vụ cháy tài liệu là do vô tình hay hữu ý? Diễn biến chi tiết tập 11 Có anh nơi ấy bình yên lên sóng 21h tối nay trên VTV1.