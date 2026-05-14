MS 2026.124

Vừa bước sang tuổi 14, lẽ ra Triệu Thị Huế (SN 2012, ở xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ) chỉ vô tư đến trường, học tập và vui đùa cùng bạn bè. Thế nhưng giờ đây, em phải ngày ngày chống chọi với những cơn đau đớn do căn bệnh ung thư quái ác gây ra.

Mắc ung thư phần mềm nguy hiểm, tính mạng cô bé Triệu Thị Huế hết sức mong manh

Tháng 8/2025, Huế bất ngờ xuất hiện những cơn đau ở đùi phải. Chị Hà Hoa Huệ (SN 1991, mẹ Huế) vội đưa con đến Trung tâm y tế khu vực Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ thăm khám. Tại đây, bác sĩ cho biết, Huế có một khối u lạ chèn lên dây thần kinh.

Sau ca phẫu thuật và sinh thiết, bác sĩ thông báo Huế mắc ung thư phần mềm (là một loại ung thư ác tính hiếm gặp, phát triển từ các mô liên kết mềm trong cơ thể như mỡ, cơ, gân, mạch máu, và dây thần kinh - PV). Từ đó, chuỗi ngày dài chạy chữa của Huế bắt đầu.

Huế được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau đó tiếp tục chuyển về Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội). Từ khi phát hiện bệnh, cô bé đã trải qua 3 lần phẫu thuật cắt u, vét hạch bẹn và 6 đợt điều trị hóa chất cùng 28 lần xạ trị.

Hiện mẹ con chị Huệ đang sống nhờ bên nhà ngoại

Chị Huệ là công nhân trong xưởng sản xuất bạt ngoài trời, nhưng từ khi con phát hiện bệnh, chị thường xuyên phải nghỉ việc để chăm lo cho con. Suốt thời gian chữa bệnh cho con, chị đã phải vay mượn khắp nơi. Ngoài sự hỗ trợ của anh em, người thân, chị còn vay thêm 100 triệu đồng từ quỹ tín dụng tại địa phương.

Gia cảnh của chị Huệ rất éo le. Năm 2020, chồng chị Huệ đột ngột qua đời. Huế là con đầu, dưới Huế còn 3 em trai. Hiện gia đình chị Huệ phải về sống nương nhờ bên nhà ngoại.

Bố chị Huệ cũng đã mất, hiện chỉ còn mẹ đẻ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mẹ con chị.

Sau nhiều ca phẫu thuật cùng những đợt điều trị hóa chất và xạ trị, sức khỏe của Huế ngày càng yếu hơn. Có những lúc mệt quá, Huế hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bệnh của con có khỏi được không? Bệnh của con có chết không?”

Nghe con hỏi, tim chị Huệ đau thắt, chỉ biết quay mặt giấu những giọt nước mắt. Người mẹ nghèo luôn tự nhủ phải cố gắng bằng mọi giá để cứu con, nhưng thực tế khiến chị bất lực khi hành trình chữa bệnh của con quá dài và tốn kém.

Hiện Huế học lớp 8. Trong khi bạn bè cùng trang lứa ngày ngày vui vẻ đến trường thì với Huế, ngày đi học thật hiếm hoi bởi thời gian ở viện điều trị liên tục. Đợt nào được tranh thủ về nhà, được đi học là những ngày Huế vui vẻ và hạnh phúc nhất, giúp cô bé tạm quên đi những mũi tiêm cùng những cơn đau dai dẳng.

Lúc này, cô bé chỉ ước được khỏi bệnh, được trở về nhà chơi đùa cùng các em, được đi học bình thường như bao bạn bè khác.

Mỗi lần nhìn con kiên cường chống chọi với những cơn đau, chị Huệ nghẹn ngào: “Từ ngày mắc bệnh, nhiều lúc thấy con bi quan, tôi đau lòng lắm. Tôi chỉ mong có đủ viện phí cho con điều trị. Nhưng giờ tôi phải ở viện chăm con không thể đi làm được. Tôi thực sự bất lực không biết xoay xở thế nào”.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình Huế, ông Lương Kim Anh, Trưởng khu 3 (xã Trạm Thản) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Huệ rất khó khăn, hiện chị một mình nuôi 4 người con. Từ ngày cháu Huế mắc bệnh ung thư, thường xuyên phải đi viện điều trị, chị Huệ phải nghỉ việc để chăm con nên kinh tế gia đình ngày càng suy kiệt. Gia đình hiện rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng”.

Giữa những ngày tháng đầy khó khăn phải chống chọi với những cơn đau nhưng nụ cười, ánh mắt của Huế vẫn sáng lên khi nhận được sự quan tâm, động viên từ mọi người.

Với Huế, dẫu chặng đường phía trước còn nhiều chông gai, sự quan tâm, động viên và sẻ chia của bạn đọc cùng các nhà hảo tâm chính là tia sáng, là nguồn động lực quý giá để em tiếp tục mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật.

Bạn đọc giúp em Triệu Thị Huế có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.124 (em Triệu Thị Huế) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Hà Hoa Huệ (mẹ của em Huế) theo địa chỉ: Khu 3, xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0347629228.

