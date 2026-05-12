MS 2026.122

Đó là hoàn cảnh đáng thương của cậu bé Quách Quang Liêm, trú tại thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài điều trị chấn thương sọ não sau tai nạn, các bác sĩ còn phát hiện Liêm bị di dạng mạch máu cần phải phẫu thuật

Chiều 25/4, sau khi tan học, Liêm đi đá bóng cùng bạn bè. Trong lúc chơi, em không may bị ngã, đầu đập mạnh xuống sân. Ban đầu, vết thương không có biểu hiện bất thường nên gia đình chưa lường hết mức độ nghiêm trọng.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, trong bữa cơm gia đình, Liêm bất ngờ xuất hiện các triệu chứng co giật, buồn nôn liên tục. Gia đình lập tức đưa Liêm đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ cho biết, Liêm nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, phản ứng chậm, chỉ số Glasgow chỉ còn 10 điểm (mức cảnh báo nguy hiểm). Kết quả chẩn đoán, Liêm bị xuất huyết nội sọ tại não thất.

Đến đầu tháng 5, gia đình xin chuyển Liêm chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Nhìn con trai nằm trên giường bệnh, chị Hoàng Thị Hạnh (SN 1982) lại lo sợ bởi ký ức đau đớn về sự ra đi của chồng vẫn chưa nguôi ngoai.

Chồng mất, một mình chị Hạnh phải vay mượn khắp nơi lo chi phí điều trị cho con trai

Anh Quách Văn Nam (SN 1977, chồng chị) trước đây làm cơ khí. Không may, anh mắc ung thư phổi. Suốt thời gian anh Nam bệnh tật, chị Hạnh đã cố gắng chạy chữa khắp nơi với hy vọng giữ được sự sống cho chồng. Tuy nhiên, sau gần 2 năm điều trị, anh Nam qua đời vào năm 2024, để lại chị và các con bơ vơ trên cõi đời.

Từ ngày chồng mất, mọi gánh nặng mưu sinh và chăm sóc các con đều đổ dồn lên vai chị Hạnh. Để duy trì cuộc sống của 4 mẹ con, chị Hạnh xin làm công nhân tại khu công nghiệp với thu nhập khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền ít ỏi ấy chỉ vừa đủ trang trải sinh hoạt và học hành cho các con.

Vì thế, từ khi Liêm gặp nạn, chi phí điều trị của con trai trở thành gánh nặng đối với người mẹ đơn thân. Để duy trì thuốc men và chăm sóc y tế cho con, chị Hạnh đã phải vay mượn khắp nơi.

Theo chị Hạnh, đến nay tiền viện phí, thuốc men cùng chi phí sinh hoạt tại bệnh viện đã lên tới khoảng 30 triệu đồng. Đó cũng là toàn bộ số tiền chị vay được từ người thân, bạn bè.

“Các bác sĩ nói Liêm còn bị dị dạng mạch máu nên cần phải phẫu thuật tiếp. Chỗ nào vay mượn được tôi cũng đã vay rồi, chẳng lẽ giờ lại xin đưa con về nhà, phó mặc cho số phận…”, chị Hạnh nghẹn ngào nói.

Gia đình chị Hoàng Thị Hạnh là hộ cận nghèo ở địa phương

Theo các bác sĩ đánh giá, Liêm vẫn còn cơ hội hồi phục nếu được can thiệp và phục hồi chức năng kịp thời. Chị Hạnh hy vọng một ngày con trai có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước.

Theo thông tin từ Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Quách Quang Liêm nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não sau tai nạn khi đá bóng. Qua thăm khám, các bác sĩ còn phát hiện Liêm bị dị dạng mạch máu và cần tiếp tục điều trị, can thiệp phẫu thuật. Dự kiến chi phí ca phẫu thuật khoảng 50 triệu đồng.

Chồng mất chưa được bao lâu, nay con trai lại gặp nạn cần chi phí điều trị và phẫu thuật, nhưng chị Hạnh đã hết cách xoay xở. Lúc này, họ rất cần vòng tay giúp đỡ của cộng đồng để Liêm có thêm cơ hội được tiếp tục điều trị.

Bạn đọc giúp em Quách Quang Liêm có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.122 (em Quách Quang Liêm) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Hoàng Thị Hạnh (mẹ em Liêm) theo địa chỉ: Thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0362014460

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.