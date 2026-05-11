MS 2026.121

Những ngày đầu tháng 5, căn nhà cấp 4 lợp ngói của gia đình chị Cao Thị Dung (39 tuổi, trú xóm Tân Sơn, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) được san ủi để dựng lại sau nhiều năm xuống cấp. Mái ngói thủng lỗ chỗ, mỗi khi mưa xuống nước dột như trút, khiến cuộc sống vốn chật vật càng thêm bấp bênh. Trong thời gian sửa nhà, chị Dung cùng con trai Cao Tấn Tài (10 tuổi) và bố mẹ phải tá túc nhờ nhà người em trai út.

Chị Dung cùng con trai và bố mẹ đang tá túc nhà người em

Sinh ra trong gia đình thuần nông có 3 anh em, năm 2003, chị Dung rời quê vào TPHCM làm công nhân giày da, mong kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cuộc sống nơi đất khách chưa kịp ổn định thì tai nạn ập đến, khiến cuộc đời chị rẽ sang hướng khác.

Tháng 5/2010, trên đường đi chơi cùng người chị họ, chiếc xe máy do người này điều khiển bất ngờ ngã ra đường. Một xe container từ phía sau đi đến không kịp tránh, cán qua chân trái của chị Dung. “Lúc đó tôi chỉ kịp xô chị kia ra, còn mình thì không tránh được”, chị nhớ lại, giọng run run.

Nhận tin dữ, bà Nguyễn Thị Nhuyên (65 tuổi, mẹ chị Dung) như chết lặng khi chứng kiến con gái nằm bất động, chân trái dập nát. Chị Dung được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong đêm.

Bà Nhuyên lo con gái không đủ sức gắng gượng chống chọi bệnh tật, mưu sinh nuôi con

Do tai nạn xảy ra ngoài giờ làm việc, không được công ty hỗ trợ chi phí nên gia đình phải vay mượn khắp nơi để lo viện phí. Sau gần 2 tháng điều trị, chị phải trải qua 3 lần phẫu thuật, cắt cụt chân vì nhiễm trùng nặng.

Từ một người khỏe mạnh, bỗng chốc mất đi một phần cơ thể, chị Dung rơi vào mặc cảm, khủng hoảng tinh thần. Thế nhưng, nhờ sự động viên của gia đình và phía công ty, chị dần lấy lại nghị lực. Hai tháng sau, khi đã quen với đôi nạng, chị quay lại làm việc.

Khát khao làm mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho người phụ nữ kém may mắn. Chị quen một người đàn ông rồi sinh cháu Tài. Những ngày cuối thai kỳ, chị trở về quê sinh con, gửi ông bà chăm sóc rồi lại quay vào TPHCM làm việc, chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học.

Tưởng chừng cuộc sống dần ổn định thì đến tháng 9/2024, chị Dung liên tục đau bụng. Vào bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán chị mắc u ác đại tràng. Cú sốc bệnh tật một lần nữa giáng xuống người phụ nữ vốn đã nhiều thiệt thòi.

Chị được chỉ định phẫu thuật, sau đó bước vào liệu trình truyền 12 mũi hóa chất. Một mình nơi đất khách, không người thân chăm sóc, chị quyết định về quê để tiện điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Tuy nhiên, đến mũi thứ 11, cơ thể chị suy kiệt, tụt bạch cầu nên không thể tiếp tục. Chị phải chuyển sang uống hóa chất dạng viên, nhưng tác dụng phụ khiến tay chân nứt nẻ, cơ thể gầy rộc.

Mẹ con chị Dung mong nhận được sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm, vượt qua hoạn nạn

Hiện chị chuyển sang dùng thuốc nam với chi phí khoảng 3,5 triệu đồng mỗi tháng – con số quá lớn so với hoàn cảnh gia đình. Nguồn thu nhập chính hiện nay của chị trông vào việc buôn bán nhỏ đồ vàng mã ở ngôi đền gần nhà, nhưng bấp bênh, không đủ trang trải sinh hoạt và thuốc men.

Trong khi đó, bà Nhuyên tuổi cao vẫn phải đi làm giúp việc, mỗi tháng kiếm khoảng 4 triệu đồng, chắt chiu từng đồng lo cho con gái và cháu ngoại. Chồng bà già yếu, không còn khả năng lao động, chỉ quanh quẩn trong nhà.

“Giờ chi phí điều trị ung thư tốn kém lắm, gia đình tôi thực sự kiệt quệ rồi”, bà Nhuyên nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe.

Ông Trần Công Tĩnh, xóm trưởng xóm Tân Sơn cho biết, gia đình chị Dung thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Bản thân chị vừa là người khuyết tật, vừa mắc bệnh hiểm nghèo, lại nuôi con nhỏ. “Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để chị có thêm điều kiện chữa bệnh và nuôi con ăn học”, ông Tĩnh chia sẻ.

Bạn đọc giúp chị Cao Thị Dung có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.121 (chị Cao Thị Dung) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Cao Thị Dung theo địa chỉ: xóm Tân Sơn, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.