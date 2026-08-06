Đầu tháng 8, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đón một vị khách đặc biệt.

Cô bé từng khiến cả ê-kíp bác sĩ căng mình suốt 10 giờ xuyên đêm để giành lại mái tóc sau một tai nạn giao thông kinh hoàng 10 năm trước nay đã 12 tuổi. Bẽn lẽn bước vào phòng bác sĩ, em ngập ngừng chào TS.BS Đào Văn Giang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, rồi nở nụ cười khi được bác sĩ nhận ra ngay.

Cuộc gặp sau 10 năm diễn ra trong không khí đầy xúc động. Người bác sĩ từng trực tiếp phẫu thuật cho em không giấu được niềm vui khi thấy cô bé ngày nào đã lớn lên khỏe mạnh, hòa đồng, mái tóc dài gần như bình thường và không còn mặc cảm về biến cố từng xảy ra.

Bé gái lớn lên khỏe mạnh, hòa nhập bình thường với bạn bè và gần như không còn dấu vết của vụ tai nạn năm đó. Ảnh: BVCC

Với gia đình, đây không đơn thuần là một chuyến thăm khám thông thường mà còn là lời cảm ơn dành cho những người đã mang lại cho con gái họ một cuộc đời mới.

Ngay trong lần trở lại bệnh viện này, gia đình em còn dành tặng một phần viện phí cho chị T.T.T, bệnh nhân bị lột da đầu do tai nạn lao động với máy cắt gỗ đang được điều trị tại đây. Từng trải qua những ngày tháng tuyệt vọng cách đây một thập kỷ, họ thấu hiểu nỗi đau và sự lo lắng của những gia đình đang đối mặt với biến cố tương tự, mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vững tin điều trị.

Ít ai biết rằng, 10 năm trước, chính cô bé này từng trải qua một trong những ca chấn thương hiếm gặp và ám ảnh nhất.

Tai nạn giao thông hy hữu

Khi mới 2 tuổi, bé gái không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cú va chạm khiến toàn bộ mảng da đầu của em bị lột rời hoàn toàn, rơi xuống đường - một chấn thương cực kỳ hiếm gặp đối với trẻ nhỏ.

Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch: toàn bộ vùng da đầu đã mất hoàn toàn, lộ phần gân cơ và xương.

TS.BS Đào Văn Giang cùng ê-kíp phẫu thuật 10 năm trước. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, lột da đầu thường gặp trong tai nạn lao động khi tóc bị cuốn vào máy móc đang hoạt động. Trong khi đó, trường hợp trẻ nhỏ bị lột toàn bộ da đầu do tai nạn giao thông gần như rất hiếm gặp trong y văn.

TS.BS Đào Văn Giang nhớ lại, ban đầu gia đình không biết mảng da đầu đã thất lạc ở đâu. Sau khi được các bác sĩ hỏi lại, người nhà lập tức quay trở về hiện trường tìm kiếm. May mắn, chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn vẫn còn ở đó và gia đình đã tìm thấy phần da đầu nằm dưới gầm xe. Mảng da được bảo quản rồi nhanh chóng đưa trở lại bệnh viện để chạy đua với thời gian.

10 giờ vi phẫu xuyên đêm

Thách thức lớn nhất của ca mổ là kích thước mạch máu của bệnh nhi quá nhỏ. Ngay cả ở người lớn, mạch máu vùng da đầu đã rất nhỏ, còn ở trẻ 2 tuổi thì nhỏ hơn rất nhiều, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu đặc biệt tinh vi.

Dưới kính hiển vi, ê-kíp phẫu thuật phải tỉ mỉ tìm kiếm và nối lại các động mạch, tĩnh mạch để bảo đảm máu nuôi sống toàn bộ phần da đầu sau ghép. Ca mổ kéo dài suốt 10 giờ đồng hồ xuyên đêm.

Không chỉ khó khăn trong phẫu thuật, quá trình chăm sóc sau mổ cũng đầy thử thách. Bệnh nhi còn quá nhỏ, thường xuyên quấy khóc và sợ đau nên mỗi lần thay băng đều phải thực hiện hết sức nhẹ nhàng. TS Giang cho biết có thời điểm các bác sĩ phải nhờ hỗ trợ gây mê để bé ngủ mới có thể thay băng an toàn.

Đây là một trong những trường hợp ghép lại da đầu thành công ở trẻ nhỏ đầu tiên tại Việt Nam, cũng là ca bệnh đặc biệt hiếm gặp trên thế giới. Thành công này không chỉ về chuyên môn mà còn là minh chứng cho giá trị của phẫu thuật vi phẫu trong việc hồi sinh những tổn thương tưởng chừng không thể cứu chữa.