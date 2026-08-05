Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ, bỏng - Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận cấp cứu hai bệnh nhân là vợ chồng, trú tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ.

Khi hai người đang chuẩn bị bữa ăn và bật bếp gas, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội do khí gas bị rò rỉ. Tai nạn xảy ra quá nhanh khiến họ không kịp phản ứng và bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Người chồng, 49 tuổi, nhập viện trong tình trạng bỏng độ II-III khoảng 25% diện tích cơ thể, tổn thương ở mặt, cổ, ngực, lưng, hai tay, hai đùi và chân.

Người chồng cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Người vợ, 45 tuổi, bị bỏng độ II-III khoảng 20% diện tích cơ thể, tập trung ở mặt, cổ, cẳng tay và cẳng chân. Cả hai được theo dõi sát nguy cơ ảnh hưởng đường hô hấp do bỏng vùng mặt, cổ.

Ngay sau khi cấp cứu ban đầu, hai bệnh nhân được chuyển điều trị chuyên sâu. Các bác sĩ tiến hành hồi sức bỏng, bù dịch, kiểm soát đau, theo dõi huyết động và chức năng hô hấp nhằm hạn chế nguy cơ sốc bỏng và các biến chứng nguy hiểm cho các nạn nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn - Khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ, bỏng - Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ,đây là hai trường hợp bỏng do rò rỉ khí gas với tổn thương diện rộng. Hiện sức khỏe của cả hai bệnh nhân cơ bản ổn định nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi để phòng ngừa biến chứng.

Người vợ bỏng nặng ở phần tay, chân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ cảnh báo, bỏng do khí gas thường nguy hiểm hơn nhiều loại bỏng thông thường vì ngọn lửa bùng phát đột ngột với nhiệt lượng lớn. Những vùng bị tổn thương đầu tiên thường là mặt, cổ và tay - các vị trí quan trọng cả về chức năng lẫn thẩm mỹ. Ngoài tổn thương da, người bệnh còn có nguy cơ hít phải khí nóng hoặc khói độc gây phù nề đường thở, suy hô hấp.

Để phòng tránh tai nạn, người dân cần kiểm tra định kỳ bếp gas, dây dẫn và van khóa; mở cửa thông thoáng trước khi bật bếp; khóa van sau khi sử dụng; không dùng thiết bị gas cũ, hư hỏng. Khi phát hiện mùi gas, tuyệt đối không bật lửa, không hút thuốc và không bật hoặc tắt các thiết bị điện vì có thể phát sinh tia lửa gây cháy nổ.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nếu bị bỏng do khí gas, cần nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm, làm mát vùng bỏng bằng nước sạch trong 15-20 phút, không tự ý bôi các chất lên vết bỏng và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

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