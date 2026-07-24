Hơn 17h ngày 22/7, ông T.V.B (60 tuổi) đang ngồi tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình) để chờ chụp cộng hưởng từ (MRI) thì bất ngờ lên cơn co giật.

Nghe tiếng người nhà bệnh nhân hô cấp cứu, chị Triệu Thị Phương Mai, điều dưỡng Khoa Ung bướu lao tới.

Tiếp cận người bệnh mất ý thức, tím tái, điều dưỡng Mai (sinh năm 1991) lập tức quỳ gối, xử trí cấp cứu tại chỗ. May mắn, sau đó ông B. tỉnh táo, tình trạng ổn định.

"Phòng làm việc của tôi cách vị trí bệnh nhân đang nằm khoảng 50m. Nghe tiếng kêu cứu, tôi chạy ngay đến, không cần biết đó là bênh nhân khoa nào", nữ điều dưỡng có 13 năm làm nghề y chia sẻ với VietNamNet ngày 24/7.

Chị Mai nhanh chóng ép tim cứu người bệnh ngay khi có tiếng hô của người nhà. Ảnh cắt từ clip

Cách xử lý nhanh chóng, bình tĩnh, hiệu quả của điều dưỡng Mai được những người có mặt tại hiện trường ghi lại. Ngày 24/7, video được đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhiều người dành lời khen cho nữ điều dưỡng có hành động kịp thời cứu sống bệnh nhân. Dù vậy, chị Mai khiêm tốn chia sẻ: "Đó là công việc hằng ngày của chúng tôi, ai trong hoàn cảnh đó cũng làm như vậy".

Khi ông B. hồng hào và dần có ý thức trở lại, chị Mai mới xem bệnh án, biết đó là người bệnh vừa nhập viện Trung tâm Ung bướu. Chị nhanh chóng cùng đồng nghiệp chuyển ông B. về buồng bệnh, cho thở oxy.

Hành động xử lý kịp thời của điều dưỡng Triệu Thị Phương Mai đã được lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình biểu dương.

Theo đơn vị này, một tình huống cấp cứu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu và trong những khoảnh khắc ấy, sự có mặt kịp thời của người thầy thuốc có thể mang đến cơ hội quý giá cho người bệnh. Với người làm nghề y, tinh thần trách nhiệm không chỉ nằm trong giờ làm việc mà còn ở sự sẵn sàng trước mỗi tình huống cần đến mình.

Clip điều dưỡng Triệu Thị Phương Mai cấp cứu người bệnh. Nguồn: BVCC/Facebook Thanh Liễu