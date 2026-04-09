CTCP Thời Đại Mới T&T vừa công bố thông tin tình hình tài chính năm 2025 với nhiều thông tin đáng chú ý. Theo đó, Thời Đại Mới T&T bất ngờ lãi trước thuế hơn 19,1 nghìn tỷ đồng trong năm 2025 sau khi thua lỗ gần 194 tỷ đồng trong năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt gần 15,4 nghìn tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Thời Đại Mới T&T tăng vọt từ gần 7.724 tỷ đồng vào cuối năm 2024 lên 26.119 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Một điểm cũng đáng chú ý là tổng nợ phải trả của CTCP Thời Đại Mới T&T tăng vọt từ 6.952 tỷ đồng lên hơn 120.064 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 17,3 lần.

Mặc dù nợ phải trả tăng vọt nhưng nợ vay ngân hàng giảm từ 4.155 tỷ đồng xuống còn 3.725 tỷ đồng. Nợ vay từ trái phiếu tăng từ 0 lên 8.050 tỷ đồng. Nhưng nợ phải trả khác tăng từ 2.797 tỷ đồng lên gần 108,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, phải trả ngắn hạn khác là hơn 82,7 nghìn tỷ đồng. Nợ vay khác tăng từ hơn 966 tỷ đồng lên 12.881 tỷ đồng.

Như vậy, có thể thấy, trong năm 2025, CTCP Thời Đại Mới T&T đã được bổ sung một lượng tiền cực lớn lên tới cả trăm nghìn tỷ đồng, qua đó đẩy quy mô tài sản tăng vọt. Và đây có thể là lý do giúp Thời Đại Mới T&T ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến.

Thời Đại Mới T&T được biết đến là chủ dự án “đất kim cương” The Grand Hanoi số 22-24 Hàng Bài. Ban đầu, dự án có tên D’ San Raffles được Tân Hoàng Minh mua năm 2006 và đã để không trong nhiều năm. Vào đầu năm 2021, dự án 22-24 Hàng Bài chính thức được khởi công trở lại với tên gọi The Ritz Carlton Hàng Bài - do Masterise Homes là nhà phát triển và Tập đoàn Delta thi công.

The Grand Hanoi là dự án đặc biệt, cách Hồ Gươm 100m, có căn hộ giá thuộc hàng đắt nhất tại Hà Nội với mức từ 25.000 USD/m2.

Trên trang web của Masterise, dự án có tên The Grand Hanoi - Masterise D'. San Raffles trên khu đất có diện tích 4.071m2, mật độ xây dựng khoảng 70%, kiến trúc tân cổ, quy mô 8 tầng cao và 6 tầng hầm, 6 sao, có 104 căn diện tích 120-250m2.

Phối cảnh dự án The Grand Hà Nội.

Năm 2017, Thời Đại Mới T&T có người đại diện là ông Nguyễn Hồng Quân, sau đó tới đầu năm 2021 vị trí này được chuyển cho người khác. Hiện, Thời Đại Mới T&T có người đại diện mới là ông Nguyễn Văn Hải. Ông Hải còn là đại diện của CTCP Bất động sản Trung Tâm Hà Nội, CTCP Đầu tư BĐS Ngọc Hồi.

Đầu năm 2025, Thời Đại Mới T&T cũng thu hút sự chú ý của giới đầu tư với thông tin nhận chuyển nhượng một phần dự án tại Cổ Loa từ CTCP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC - UPCoM: VEF). Khi đó Thời đại mới T&T cũng đã tăng vốn điều lệ từ 1.999 tỷ đồng lên 7.999 tỷ. Phần chuyển nhượng có tổng diện tích 75ha.

Như vậy, việc quy mô tài sản và lợi nhuận của Thời Đại Mới T&T tăng vọt trong năm 2025 có thể đến từ các dự án tại Cổ Loa và dự án đất vàng The Grand Hà Nội. Những chuyển biến tại doanh nghiệp này có thể liên quan tới Masterise Group. Masterise Group được biết đến là một tập đoàn bất động sản cao cấp có mối liên hệ với Techcombank.