Theo báo cáo tài chính quý 4/2025 của các ngân hàng thương mại, có 15 ngân hàng công bố chi tiết dư nợ cho vay bất động sản tính đến 31/12/2025.

Trong số các ngân hàng không thuyết minh chi tiết dư nợ cho vay theo ngành trong báo cáo tài chính có nhóm ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV.

Đáng chú ý, tỷ trọng cho vay bất động sản/tổng dư nợ của 15 ngân hàng công bố, hầu hết các ngân hàng đều tăng tỷ trọng cho vay bất động sản so với năm 2024. Điều này cho thấy khẩu vị rủi ro của các ngân hàng đã tăng trong năm vừa qua, khi tăng trưởng tín dụng trong cả năm của toàn ngành đạt tới 19,01%.

PVcomBank bất ngờ dẫn đầu về tỷ trọng cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản, lên tới 47,50% tại ngày 31/12/2025. Tỷ lệ này vượt xa so với với mức 31% của năm 2024.

Theo báo cáo, dư nợ cho vay bất động sản của PVcomBank là 71,32 nghìn tỷ đồng.

SHB đứng thứ hai về tỷ lệ cho vay bất động sản, với 34,43% tổng dư nợ, tương đương 204 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ này tăng lên đáng kể so với mức 25,32% của năm 2024.

Với 30,14% dư nợ thuộc về hoạt động kinh doanh bất động sản, BVBank đứng thứ ba về tỷ trọng cho vay bất động sản/tổng dư nợ, tăng gần gấp đôi so với mức cho vay 16,98% trong năm 2024.

Với dư nợ cho vay bất động sản 207 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ cho vay bất động sản tại Techcombank là 28,60% tổng dư nợ. Khẩu vị cho vay của nhà băng này thường nghiêng về hoạt động cho vay kinh doanh bất động sản nên đây cũng là lĩnh vực chiếm tỷ trọng dư nợ lớn nhất của Techcombank.

Tuy nhiên, tỷ lệ cho vay bất động sản của Techcombank đã giảm so với mức cho vay gần 31% của năm 2024.

Xét về con số tuyệt đối, dư nợ cho vay bất động sản đến 31/12/2025 của VPBank tương đương với Techcombank (trên 199 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay bất động sản của VPBank là 23,57% tổng dư nợ, giảm đáng kể so với tỷ lệ 26,92% của năm 2024.

Tại Ngân hàng MSB, tỷ lệ này là 14,03% (năm 2024 là 9,66%). Tuy nhiên, tỷ lệ này bao gồm cho vay kinh doanh bất động sản và cơ sở hạ tầng.

HDBank cũng ghi nhận tỷ lệ cho vay bất động sản giảm còn 13,55% so với mức 16,30% của năm 2024.

Tại Ngân hàng MB, tỷ lệ cho vay kinh doanh bất động sản đến 31/12/2025 là 11,73%. Đây là năm đầu tiên MB cho vay bất động sản vượt 10% tổng dư nợ. Năm 2024, tỷ lệ này là 8,73%.

Được biết, MB từ trước đến nay luôn duy trì tỷ trọng cho vay bất động sản không vượt quá 10% tổng dư nợ.

Thực tế nhà băng này thường khống chế tỷ lệ này ở mức khoảng 8%. Khoảng 2% còn lại là bước đệm dự phòng cho vay trong trường hợp khách hàng có dự án được đánh giá thanh khoản cao, dễ sinh lời.

Cho vay bất động sản năm 2025 tại Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) cũng vượt 10%, cụ thể là 11,02%. Tỷ lệ này đã giảm mạnh so với mức 15% của năm 2024.

Trong khi đó, tỷ lệ này tại TPBank là 10,6%, tăng so với 8,54% vào năm 2024.

Nhóm các ngân hàng còn lại gồm PGBank, SeABank, VIB, Saigonbank, LPBank đều có tỷ lệ cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản dưới 10% tổng dư nợ. Tuy nhiên, số liệu cho thấy tỷ lệ này đều tăng so với năm liền kề.

Cụ thể, cho vay bất động sản tại PGBank là 9,91%, tại SeABank là 9,36%, tại VIB 5,52%, tại Saigonbank là 5,36%, và tại LPBank là 3,58%.

Xét về con số tuyệt đối, SHB, Techcombank và VPBank là các ngân hàng dẫn đầu về dư nợ cho vay bất động sản trong số các ngân hàng kể trên, lần lượt là 204 nghìn tỷ đồng, 207 nghìn tỷ đồng và 199.300 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính của các ngân hàng cho thấy, hoạt động cho vay khách hàng thường tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất và công nghiệp chế biến; thương mại, dịch vụ; xây dựng; nông, lâm, thuỷ sản,…