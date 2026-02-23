Phiên giao dịch đầu năm Bính Ngọ 23/2 diễn biến tích cực với đa số các cổ phiếu trên cả 3 sàn chứng khoán tăng điểm, trong đó có nhiều mã tăng kịch trần.

Chỉ số VN-Index kết thúc phiên 23/2 tăng hơn 36 điểm (+2%) lên 1.860,14 điểm. VN30-Index tăng 21,16 điểm (+1,05%) lên 2.039,8 điểm. HNX-Index tăng 4,77 điểm lên 261,83 điểm. Upcom-Index cũng tăng nhẹ gần 0,6%.

Trong nhóm 30 cổ phiếu trụ cột trên sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ có 3 mã giảm giá, còn lại đều tăng điểm. Trong đó có 3 mã tăng kịch trần, thuộc nhóm dầu khí, gồm: PV GAS (GAS), GVR và Petrolimex (PLX).

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, hàng không, bán lẻ tiêu dùng… đồng loạt tăng giá. Cổ phiếu Ngân hàng BIDV (BID) tăng 2.200 đồng lên 49.100 đồng/cp. Masan (MSN) tăng 1.200 đồng lên 79.200 đồng/cp. Vietcombank (VCB) tăng 2.000 đồng lên 66.400 đồng/cp. VietJet (VJC) tăng 5.700 đồng lên 174.900 đồng/cp.

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” của nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng diễn biến tích cực. Vingroup (VIC) tăng 2.300 đồng lên 162.300 đồng/cp. Vinhomes (VHM) tăng 1.700 đồng lên 110.700 đồng/cp. Vincom Retail (VRE) tăng 200 đồng lên 30.000 đồng/cp. Chỉ có Vinpearl (VPL) giảm 900 đồng xuống 84.700 đồng/cp.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 400 triệu USD phiên đầu năm Bính Ngọ. Ảnh: VIC

Các cổ phiếu giảm giá còn ghi nhận mã FPT và Thế Giới Di Động (MWG). FPT giảm 1.800 đồng xuống 94.500 đồng/cp. MWG giảm 800 đồng xuống 92.000 đồng/cp.

Nhờ cổ phiếu Vingroup và Vinhomes bật tăng mạnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tài sản tăng thêm 400 triệu USD so với trước Tết Nguyên đán lên 26,4 tỷ USD, xếp thứ 87 trên thế giới.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận tài sản tăng thêm 100 triệu USD lên 4,1 tỷ USD, xếp hạng 998 trên thế giới. Tỷ phú Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát) có tài sản tính tới 23/2 đạt 2,8 tỷ USD, xếp 1.474 trên thế giới, tăng 100 triệu USD so với trước Tết.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) không đổi ở mức 2,5 tỷ USD, xếp 1.659 trên thế giới. Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang có 1,2 tỷ USD.

Cổ phiếu của các tập đoàn lớn tư nhân và quốc doanh gần đây được hưởng lợi từ những chính sách khuyến khích phát triển của Nhà nước và đang triển khai các dự án lớn.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu dầu khí bứt phá nhờ giá dầu tăng và có thể tăng tiếp trước những rủi ro địa chính trị tại Trung Đông.

Dù diễn biến tích cực và thanh khoản cao (đạt 23 nghìn tỷ đồng trên HoSE), thị trường chứng khoán Việt ghi nhận lực bán mạnh của khối ngoại. Khối này bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng giá trị cổ phiếu Việt, trong đó FPT bị xả 1.139 tỷ đồng.

Theo Chứng khoán CSI, VN-Index đóng cửa ở gần mức cao nhất phiên và tạo khoảng gap tăng điểm đáng chú ý. Phiên tăng hôm nay củng cố cho đà hồi phục khởi sự từ 3 phiên trước và thể hiện tín hiệu rất tích cực cho thấy xu hướng tăng điểm đang dần quay lại. Điểm trừ là thanh khoản có sự tăng nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn còn thấp so với mức bình quân 20 phiên nên khả năng có sự rung lắc trong các phiên tới.

Gần đây, nhiều công ty chứng khoán đưa ra nhận định tích cực về thị trường chứng khoán với cơ hội đầu tư vào nhóm tiêu dùng nội địa, hạ tầng và chuyển đổi xanh. Dòng vốn vào Việt Nam được xem là tích cực gắn với câu chuyện nâng hạng.

Về vĩ mô, tăng trưởng GDP được dự báo duy trì ở mức cao, tạo nền tảng cho lợi nhuận doanh nghiệp. Yếu tố ổn định vĩ mô về tỷ giá, lãi suất và lạm phát cũng sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư.