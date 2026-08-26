Chính phủ Singapore và Đảng Hành động Nhân dân đều đặc biệt coi trọng chuyến thăm và cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai Đảng.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, lãnh đạo Singapore đã đón tiếp Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu Đảng ta hết sức trọng thị, thân tình. Thường trực Ban Bí thư có chương trình làm việc rất phong phú, thực chất; trong đó có các cuộc hội đàm, hội kiến, trao đổi sâu rộng với các lãnh đạo cấp cao nhất của Chính phủ Singapore và Đảng Hành động Nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư gặp lãnh đạo Singapore. Ảnh: TTXVN, Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Thường trực Ban Bí thư và các lãnh đạo Singapore đã trao đổi trên tinh thần cởi mở, tin cậy về nhiều nội dung hợp tác giữa hai nước cũng như giữa Đảng ta và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, thống nhất nhiều định hướng quan trọng nhằm tăng cường hợp tác Việt Nam - Singapore.

Hai bên nhấn mạnh việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước, hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất - cơ chế đối thoại chiến lược đầu tiên mà Đảng ta thiết lập với một chính đảng nước ngoài, do Thường trực Ban Bí thư và Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân đồng chủ trì diễn ra rất hiệu quả, thực chất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm địa điểm tiếp xúc cử tri của Đảng Hành động Nhân dân Singapore. Ảnh: TTXVN

Đây là bước triển khai cụ thể và rất sớm các thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm Singapore tháng 5 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đúng theo tư duy “hành động” - biến ý chí thành hành động, quyết sách thành kết quả...

Hai bên đã trao đổi, chia sẻ nhiều vấn đề chiến lược cùng quan tâm về đào tạo nguồn nhân lực và kết nối công nghệ; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác cùng có lợi, tin cậy chính trị. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai kỳ họp lần thứ hai Đối thoại chiến lược tại Việt Nam trong năm 2027.

Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định kỳ họp góp phần mở ra kênh trao đổi thường xuyên, trực tiếp để lãnh đạo hai bên chia sẻ quan điểm, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề có tính chiến lược, thời sự.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối dịch vụ công Chan Chun Sing cùng đại biểu cấp cao hai đoàn tham dự Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất. Ảnh: TTXVN

Việc hai bên đã thông qua Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giai đoạn 2027-2029, Tuyên bố chung về kết nối chiến lược công nghệ đều là những lĩnh vực có vai trò trọng tâm, then chốt đối với sự phát triển dài hạn trong giai đoạn mới của cả Việt Nam và Singapore.

Đặc biệt, hai bên lần đầu tiên có một Tuyên bố chung về chiến lược kết nối công nghệ, nhấn mạnh hợp tác đồng kiến tạo, đồng nghiên cứu và đồng phát triển, hướng tới một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, kinh tế số; kết nối các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức đổi mới sáng tạo; phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Đây là sự khẳng định cam kết đưa hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Singapore.

Những nội dung này thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc phấn đấu hiện thực hoá tầm nhìn chung đưa Việt Nam và Singapore trở thành những đối tác công nghệ chiến lược hàng đầu ở Đông Nam Á.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan trao Tuyên bố chung về Chiến lược Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore. Ảnh: TTXVN

Hướng tới tạo dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có tính cộng hưởng

Trên cơ sở các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng hai bên cần thúc đẩy triển khai mô hình kết nối nhà nước - doanh nghiệp - viện nghiên cứu trong các lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước, như các hình thức kinh tế dữ liệu, bán dẫn, công nghệ sinh học, Chính phủ số, y tế số, AI, VSIP.

Hợp tác giữa hai nước cần từng bước chuyển dịch sang những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao hơn, phù hợp với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam và phát huy được những thế mạnh của Singapore.

Mục tiêu cao hơn là hai nước cùng hướng tới tạo dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có tính cộng hưởng, trong đó các chủ thể của hai nước có thể đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng sản xuất - cùng tạo ra công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và các mô hình kinh doanh mới.

Việt Nam và Singapore không chỉ tiếp nhận hay trao đổi công nghệ, mà có thể cùng nhau tạo ra giá trị, phục vụ nhu cầu phát triển của hai nước.