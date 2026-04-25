Chị dâu nhận trừng phạt vì tạt mực đen vào em chồng trong đám cưới. Ảnh: Nypost

Vụ việc tại Anh khi cô dâu bị tạt sơn đen ngay trước giờ làm đám cưới thu hút sự chú ý của dư luận. Những tình tiết mới được hé lộ cho thấy nguyên nhân không chỉ là hành động bộc phát, mà bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình âm ỉ suốt thời gian dài.

Antonia Eastwood (hiện 49 tuổi), sinh sống tại Anh, đã tạt sơn đen vào em chồng Gemma Monk ngay khi em chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Mới đây, cô đã nhận hình phạt thích đáng cho hành động của mình. Chia sẻ với truyền thông, Eastwood thừa nhận cảm thấy “xấu hổ” về hành động của mình, nhưng cho rằng mọi chuyện xuất phát từ sự căng thẳng và ganh tị kéo dài giữa hai bên.

Mâu thuẫn chị dâu em chồng

Theo lời Eastwood, mối bất hòa bắt đầu từ tháng 4/2023 khi cô bắt đầu hẹn hò với anh trai của Monk. Chỉ sau 5 tháng, cặp đôi nhanh chóng tiến tới hôn nhân, tờ Nypost đưa tin ngày 24/4.

Đám cưới của Eastwood khiến Monk nảy sinh tâm lý ghen tị. Lý do vì vào thời điểm đó, dù đã gắn bó với bạn trai hơn 20 năm, cô vẫn chưa nhận được lời cầu hôn.

Eastwood cho biết Monk thường xuyên kể về người yêu cũ của anh trai với những lời lẽ mang tính khơi gợi, trêu chọc.

"Cô ấy thường xuyên hỏi tôi có bận tâm đến những người yêu cũ trước đây của anh trai cô ấy hay không. Tôi khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn", Eastwood nói.

Hơn nữa, Eastwood cho rằng trong ngày cưới của mình, em chồng đã tìm cách phá hoại. Cô ấy cố tình làm Eastwood vấp ngã khi tiến vào lễ đường.

Về phía mình, Gemma Monk (hiện 35 tuổi) cũng thừa nhận giữa hai người tồn tại “hiềm khích”, đồng thời cho biết cô không có nhiều thiện cảm với chị dâu. Tuy nhiên, cô khẳng định mình không làm chị dâu ngã trong đám cưới.

Đỉnh điểm xung đột xảy ra vào năm 2024 khi Monk tổ chức đám cưới. Cô quyết định không mời anh trai và chị dâu tham dự. Dù vậy, Eastwood và chồng vẫn xuất hiện tại địa điểm tổ chức.

Bản án của tòa

Eastwood cho biết ban đầu cô chỉ định đến để “nói rõ mọi chuyện”. Tuy nhiên, khi phát hiện trong xe có một hộp sơn đen của con gái, cô đã bất ngờ nảy sinh ý định tấn công.

Ngay khi nhìn thấy cô dâu Monk bước xuống xe, Eastwood đã hét lên rồi chạy lại ném sơn từ phía sau.

Hình ảnh ghi lại cho thấy Monk bị phủ đầy sơn đen ở một bên mặt và phần thân trên, chiếc váy cưới trắng cũng bị vấy bẩn nghiêm trọng.

Dù gặp sự cố, Monk vẫn cố giữ bình tĩnh. Sau khi làm sạch và thay một chiếc váy cưới khác, Monk tiếp tục hoàn tất lễ cưới.

“Chúng tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Không điều gì có thể phá hỏng đám cưới", cô chia sẻ.

Sau gần 2 năm, mới đây, tòa án đã tuyên bố Eastwood phạm tội phá hoại tài sản. Cô nhận mức án 10 tháng tù treo, đồng thời phải thực hiện 160 giờ lao động công ích.

Eastwood cho biết vụ việc đã ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của cô. "Tôi cảm thấy xấu hổ, vì đó không phải con người mình. Một chút bốc đồng khiến tôi hành động không suy nghĩ. Trước đây tôi chưa từng gặp rắc rối với pháp luật", cô nói.