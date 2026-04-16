Một cô dâu người Anh đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi bất tỉnh vì uống quá nhiều rượu ngay trong đám cưới của mình.

Danielle Crowther (31 tuổi) kết hôn với Lewis Crowther vào ngày 3/4 sau 2 năm gắn bó. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ tại văn phòng đăng ký kết hôn ở Canterbury, hạt Kent (Anh), trước khi cặp đôi cùng khoảng 40 khách mời bước vào bữa tiệc ăn mừng.

Cô dâu say trong đám cưới. Ảnh: The Sun

Tuy nhiên, niềm vui trong ngày trọng đại nhanh chóng chuyển hướng khi Danielle liên tục được mời rượu dù chưa kịp ăn uống gì.

Trong đám cưới, cô đã uống rất nhiều rượu, thậm chí pha nhiều loại đồ uống khác nhau, nên bị say xỉn.

"Ở tiệc cưới, tôi cứ liên tục được đưa đồ uống. Tôi đã uống đủ thứ, lẽ ra tôi chỉ nên uống một loại thôi. Tôi không nhớ đã uống bao nhiêu nữa", cô dâu chia sẻ.

Theo lời kể của những người có mặt, cô dâu đã bất tỉnh khi buổi tiệc gần kết thúc. Nhận thấy cô dâu Danielle không còn phản ứng, chú rể đã lập tức gọi xe cấp cứu. Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định cô chỉ bị say rượu, không cần nhập viện, The Sun đưa tin ngày 16/4.

Dù không gặp nguy hiểm nghiêm trọng, hình ảnh Danielle trong chiếc váy cưới, bất tỉnh ở phía sau xe cứu thương đã được một vị khách ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Khoảnh khắc nhanh chóng thu hút hơn 41.000 lượt xem cùng hàng loạt bình luận.

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau và được gia đình kể lại mọi chuyện, Danielle không khỏi bàng hoàng. “Ôi trời, thật sự quá xấu hổ,” cô chia sẻ. Tuy nhiên, sau đó cô dần nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực hơn.

“Giờ nghĩ lại thì thấy khá buồn cười. Nó không hề phá hỏng đám cưới, thậm chí còn khiến ngày hôm đó trở nên đáng nhớ hơn”, cô nói.

Câu chuyện của Danielle cũng nhận được nhiều phản hồi hài hước từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là “một dấu hiệu của đám cưới vui”, thậm chí gọi cô là “huyền thoại” vì trải nghiệm hiếm có này.

Dẫu vậy, từ trải nghiệm cá nhân, Danielle đưa ra lời khuyên chân thành cho các cô dâu tương lai. Cô khuyên không nên uống rượu khi bụng đói, đặc biệt trong đám cưới vốn dễ gây căng thẳng.

“Tôi không ăn được gì vì lo lắng và đó là sai lầm. Nếu có thể nhắn nhủ điều gì, tôi sẽ nói, bạn hãy ăn uống đầy đủ trước khi uống rượu", cô chia sẻ.

Sự cố có thể khiến Danielle “đỏ mặt” khi nhớ lại, nhưng đồng thời cũng trở thành một câu chuyện khó quên trong ngày trọng đại, theo cách không ai có thể ngờ tới.