Nguyễn Võ Hoàng Nhật Khang (SN 2002, quê Tây Ninh) gây chú ý suốt nhiều năm học phổ thông vì sở hữu cái tên lạ. Tên của cô có 5 tiếng, 22 ký tự, lại khá nam tính nên khiến nhiều người tò mò.

“Tên này do ba mẹ tôi đặt. Nguyễn, Võ là họ bố và mẹ. Hoàng là tên lót của ông nội tôi, cũng được dùng làm tên lót của tôi. Còn tên Nhật Khang là do bố mẹ mong con gái mạnh mẽ, vững vàng giống như cái tên.

Em trai tôi tên Thái Khang, cũng mang ý nghĩa mạnh mẽ, an khang”, cô gái Tây Ninh chia sẻ.

Bố mẹ Nhật Khang kết hôn cách đây 23 năm. Từ nhỏ đến lớn, cô xem 3 album ảnh cưới của bố mẹ nhiều lần, trong đó, điều khiến cô ấn tượng nhất là chiếc áo dài đỏ mẹ mặc trong ngày cưới.

Chiếc áo dài đó mẹ cô may cho riêng mình và suốt 23 năm qua, bà giữ gìn nó một cách cẩn thận để mong một ngày được tặng lại con gái.

“Tôi rất yêu thích chiếc áo dài đó nên muốn mặc trong đám hỏi của mình. Tôi muốn chiếc áo dài trở thành bằng chứng cho tình yêu nối dài từ đời bố mẹ đến đời mình”, Khang kể.

Chiếc áo dài cưới được sửa lại để vừa với số đo của Nhật Khang

Hơn 2 thập kỷ, Khang được chứng kiến tình yêu bền bỉ của bố mẹ. Cô ngưỡng mộ và trân trọng cách bố mẹ yêu thương, quan tâm đến nhau nên mong mình cũng có cuộc hôn nhân bình yên như vậy. Việc mặc lại chiếc áo dài cưới năm xưa của mẹ như một cách để cô “xin vía” hạnh phúc của bố mẹ.

Khi biết ý định của con gái, mẹ Nhật Khang vui mừng. Bà cẩn thận bảo con gái thử, sau đó chủ động đem đi sửa để vừa với số đo của con.

Đám hỏi của Nhật Khang được tổ chức vào cuối tháng 11/2025. Hôm ấy, cô mặc 3 bộ trang phục: áo dài Nhật Bình, chiếc áo dài cưới của mẹ và một chiếc váy hiện đại.

Khi bước ra với chiếc áo dài cưới màu đỏ, Nhật Khang khiến quan khách tò mò. Nhiều người thấy kiểu dáng và hoa văn xưa cũ trên áo thì thắc mắc. Bà ngoại của Khang nhìn đi nhìn lại rồi nhận xét: “Nhìn con rất giống mẹ 23 năm trước”.

Chú rể bất ngờ với diện mạo cô dâu trong đám hỏi

Khi biết chiếc áo dài này chính là chiếc áo dài cưới mẹ Khang mặc năm xưa, mọi người đều bất ngờ. Chú rể cũng ngạc nhiên rồi xúc động nói: “Nhất định phải chụp lại làm kỷ niệm”. Nhật Khang còn có kế hoạch sẽ may một chiếc váy cưới cho riêng mình rồi để dành mai này tặng con.

“Mặc lại chiếc áo dài cưới năm nào của mẹ, tôi thấy xúc động khó tả. Tôi cảm nhận được tình yêu vô bờ mẹ dành cho mình suốt bao năm qua. Nhớ lại lúc mẹ tự đi sửa đồ cho tôi, tự tay nấu ăn, cắm hoa... chăm chút cho đám hỏi của tôi từng chút một, tôi thấy biết ơn rất nhiều”, Nhật Khang chia sẻ.

Đoạn video ghi lại hình ảnh cô dâu Tây Ninh mặc áo dài cưới của mẹ 23 năm về trước thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt “thả tim”.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận thú vị như: “Đẹp và ý nghĩa vô cùng. Chúc cô dâu - chú rể trăm năm hạnh phúc”; “Tôi cũng giữ lại váy cưới mai mốt cho con gái mặc”; “Chiếc áo dài cưới là sự kết nối yêu thương từ đời này qua đời khác”...

Cặp đôi có hơn 1 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà

Nhật Khang và chú rể Trí Thức (SN 1998, quê Tây Ninh) quen nhau năm 2024 khi cùng học tập và làm việc tại TPHCM. Khang chia sẻ, cô luôn mong ước cưới được người đàn ông điềm đạm, yêu vợ thương con như bố của mình và khi gặp Trí Thức, cô đã được như ý nguyện.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức từ ngày 23-24/1/2026 tại tư gia của hai bên gia đình.

