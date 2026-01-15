Câu chuyện đau lòng liên quan đến hình ảnh chú rể Thanh Hóa dùng xe hoa rước di ảnh cô dâu thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày gần đây.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Trí Cường (SN 2000, quê Thanh Hóa) xác nhận, anh chính là chú rể trong câu chuyện. Phía sau khoảnh khắc di ảnh cô dâu được gắn trên nóc xe hoa là chuyện đau lòng về mối tình dang dở, âm dương cách biệt.

Chú rể Thanh Hóa dùng xe hoa rước di ảnh của vợ sắp cưới

Trí Cường cho hay, sau 5 năm quen biết nhau, anh và vợ sắp cưới tên H. (SN 2000, Huế) quyết định về chung một nhà. Đám cưới của họ dự định tổ chức vào ngày 24/1/2026 tại nhà gái và ngày 28/1/2026 tại nhà trai.

“Chúng tôi đã tổ chức đám hỏi xong xuôi, chỉ đợi ngày lành tháng tốt để làm đám cưới, chính thức về chung một nhà”, Cường nói.

Cuối tháng 12/2025, vợ sắp cưới của Cường bất ngờ ốm nặng, phải nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán cô gặp vấn đề về tim, khớp, dạ dày, sau đó nặng hơn là tràn dịch phổi.

Khi hay tin, Cường đã vào bệnh viện chăm sóc vợ sắp cưới. Sau mấy ngày điều trị, bệnh tình của H. chuyển biến tích cực, đã có thể ăn uống và trò chuyện bình thường.

“Chúng tôi còn vui vẻ trêu đùa nhau và bàn về đám cưới. Tôi động viên cô ấy: ‘Em ăn nhiều, chóng khỏe để còn về làm cô dâu của anh. Chúng mình đi Sa Pa du lịch’”, Cường nghẹn ngào kể.

Tuy nhiên, bệnh tình của H. diễn biến xấu rất nhanh. Dù được bác sĩ tận tình cứu chữa và được người nhà chăm sóc chu đáo, cô vẫn qua đời tại bệnh viện ngày 5/1 vừa qua. Vợ đột ngột qua đời khi chỉ còn 19 ngày nữa là đám cưới, Cường đau lòng khôn xiết.

Cường và vợ sắp cưới đã có 5 năm quen biết

Đám tang của H. được gia đình lo liệu chu toàn. Vào ngày đưa H. về nơi an nghỉ cuối cùng, Cường đã thuê một chiếc xe hoa, gắn trên đó là tấm ảnh cưới của cô. Cường ngồi trong chiếc xe hoa đó dẫn đầu đoàn đưa tang, hoàn thành tâm nguyện rước cô về nhà.

“Quyết định của tôi được cả hai bên gia đình ủng hộ. Ban đầu, ba mẹ vợ nói: ‘Làm vậy thì tội cho con’, nhưng tôi nói không có gì là tội nghiệp cả. Với tôi, cô ấy đã là vợ của mình”, Cường xúc động.

Cường chia sẻ thêm, bức ảnh chú rể mặc vest đen cầm hoa cưới đứng cạnh chiếc xe hoa có gắn di ảnh của cô dâu được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội thực ra là ảnh ghép. Người mặc vest đen không phải anh.

“Trong tấm ảnh xe hoa gắn di ảnh cô dâu thực ra không có chú rể nào cả. Khi ấy, tôi đang mặc áo trắng, đội khăn tang. Tôi không hiểu tại sao họ lại ghép ảnh như vậy”, Cường chia sẻ.

Cường và H. quen biết nhau vào năm 2020 qua game trực tuyến. Qua thời gian trò chuyện, họ dần cảm mến nhau vì thấy tương đồng về tính cách.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2025, cặp đôi mới chính thức hẹn hò. Lúc đó, Cường đang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).

“Tôi đi xuất khẩu lao động mong kiếm chút vốn lo cho tương lai. Hồi tháng 10/2025, tôi về nước để chuẩn bị làm đám cưới, cùng cô ấy xây dựng tổ ấm nhưng dự định đó vĩnh viễn dang dở...”, Cường nghẹn ngào chia sẻ.

Ảnh: NVCC