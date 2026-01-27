Loạt video ghi lại khung cảnh đám cưới của cô dâu Tây Ninh thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày gần đây. Trong đó, đáng chú ý hơn cả là màn trao quà cưới có giá trị lớn.

Video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới của cô dâu Tây Ninh. Nguồn: HayDay Phóng Sự Cưới

Chia sẻ với PV VietNamNet, Nguyễn Duyên (SN 2005, quê Tây Ninh) xác nhận là cô dâu trong loạt video đang lan truyền trên mạng xã hội. Duyên cho hay, đám cưới của cô được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 24/1 vừa qua.

Chồng của Duyên là Long Hour (SN 2007, đến từ Campuchia). Trong lễ vu quy, cặp đôi được hai bên gia đình trao cho những món quà giá trị.

Cụ thể, nhà trai gửi 2,6 tỷ đồng tiền nạp tài, 1 đôi bông tai kim cương, 1 dây chuyền kim cương, 1 lắc tay kim cương, 8 tỷ đồng làm quà cưới, 1 tỷ đồng dành tặng riêng cho cô dâu.

Cô dâu Tây Ninh và chú rể đến từ Campuchia

Nhà gái trao tặng 1 xe ô tô, miếng đất trị giá 27 tỷ, 5 cây vàng, tặng riêng chú rể nhẫn kim cương trị giá 550 triệu đồng. Ngoài ra, nhà gái còn làm tròn số tiền nạp tài thành 3 tỷ đồng để tặng lại cho đôi trẻ làm vốn liếng.

Tổng giá trị quà cưới hai bên gia đình trao tặng cho cô dâu – chú rể khoảng 35 tỷ đồng. Duyên cho biết, số tiền đó chưa bao gồm vàng, tiền mặt hai bên dòng họ trao tặng. Ngoài ra, Duyên cho biết, trong đám cưới tổ chức tại Campuchia vào ngày 29/1 sắp tới, nhà trai có kế hoạch trao tặng thêm các món quà cưới khác.

Bó hoa cưới trị giá 200 triệu đồng do chú rể đặt về từ Mỹ

“Tôi không quá bất ngờ trước những món quà này vì đã được thông báo trước. Dẫu vậy, tôi vẫn hạnh phúc và trân trọng vô cùng tình yêu thương của hai bên gia đình dành cho mình.

Trong ngày cưới, chia sẻ của bố chồng khiến tôi nhớ mãi. Bố mẹ chồng tặng riêng cho tôi 1 tỷ đồng và gọi đó là ‘tiền sữa’, ý muốn đáp lại phần nào công lao sinh thành, nuôi dưỡng của bố mẹ tôi”, Duyên chia sẻ.

Bó hoa cô dâu Tây Ninh cầm trong đám cưới cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Duyên cho hay, đây là hoa Swarovski được thiết kế riêng, do chú rể đặt từ Mỹ về. Giá trị bó hoa khoảng 200 triệu đồng. Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và vẻ đẹp vĩnh cửu.

Vợ chồng Duyên bên mẹ ruột của cô

Được biết, bố mẹ cô dâu làm trong lĩnh vực sản xuất hạt điều, còn bố mẹ chồng cung cấp sản phẩm này ra thị trường. Duyên và chồng quen biết nhau cũng nhờ mối quan hệ làm ăn giữa hai bên gia đình.

Sau khi kết hôn, cặp đôi sống và làm việc tại Tây Ninh, Long Hour sẵn sàng sang Việt Nam ở rể.

Ảnh: NVCC