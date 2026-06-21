Cẩm Tú (SN 2000) sinh ra và lớn lên ở ấp Tân Đông, xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp. Nhà cô ở giữa 2 vuông tôm rộng 1.500m², là nơi đại gia đình 3 thế hệ vừa sinh hoạt vừa nuôi trồng thủy sản suốt mấy chục năm nay.

Video quay khung cảnh lối vào nhà cô dâu nổi tiếng trên mạng xã hội. Nguồn: Trung Lê Film

Ông nội 74 tuổi sống cùng gia đình Cẩm Tú. Cách đây 3 năm, ông cô cất công trồng hơn 100 khóm hoa gồm hoa trang đỏ (50 bụi) và hoa giấy nhiều màu sắc dọc lối đi dài 100m, từ đường lớn vào đến cổng nhà.

“Ông nội tôi trồng và chăm sóc 2 rặng hoa tỉ mỉ, vừa để làm đẹp lối đi cho căn nhà, vừa để chờ đến ngày chị em tôi lấy chồng, vườn hoa sẽ khiến đám cưới thêm rực rỡ”, Tú kể.

Gần 3 năm qua, hơn 100 khóm hoa nở rộ vào mỗi dịp đầu xuân, khiến vuông tôm thêm màu sắc. Lối vào nhà Cẩm Tú nhờ thế thường thu hút sự chú ý của nhiều người.

Khung cảnh rực rỡ trong đám cưới của Cẩm Tú

Ở tuổi 26, Cẩm Tú tìm được người thương và quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 5/2026. Hoa thường nở rộ vào mùa xuân mà đám cưới cháu gái lại tổ chức vào mùa hè, ông nội của Cẩm Tú quyết tâm tìm phương pháp để canh cho hoa nở vào đúng thời điểm mình mong muốn.

“Ông nội tôi tỉa cành, tỉa lá rồi canh nước từng ngày để hoa nở muộn hơn. Ông tỉ mỉ canh hơn 2 tháng như vậy, đến gần ngày cưới của tôi là hai rặng hoa đồng loạt nở rực rỡ đúng như mong muốn.

Lối vào nhà tôi có 50 khóm hoa trang đỏ trồng hai bên. Phía bên ngoài là hoa giấy và một vài loại hoa khác, tất cả đều nở rộ”, Cẩm Tú chia sẻ.

Nhờ có những khóm hoa, việc trang trí đám cưới của Cẩm Tú thuận nợi và dễ dàng hơn. Cô vốn thích tông màu đỏ, trùng hợp hai rặng hoa bên đường lại mang một màu đỏ rực nên tổng thể xinh đẹp, hài hòa.

Cẩm Tú bên ông nội trong ngày vui

Ngoài ra, ông nội cô và gia đình còn dọn dẹp sạch sẽ vườn tược xung quanh vuông tôm, cắt tỉa cành lá để không gian thêm phần thoáng đãng.

Cẩm Tú chia sẻ, quan khách đến dự hôn lễ đã dành rất nhiều lời khen cho không gian cưới của cô. Giữa vuông tôm 1.500m2 rộng và thoáng, con đường hoa rực rỡ và không gian cưới với tông màu đỏ chủ đạo càng thêm nổi bật.

“Nhà trai đến đón dâu cũng ngỡ ngàng về con đường hoa trang đỏ. Mọi người khen ngợi nhiều và thích thú chụp ảnh kỷ niệm, một vài vị khách còn hỏi ông nội tôi kỹ thuật trồng và cách xử lý để hoa nở rộ cùng đợt”, Cẩm Tú chia sẻ.

Đám hỏi của Cẩm Tú được tổ chức vào tháng 1/2026, lúc này hai rặng hoa trang đỏ mới chớm nở

Cô dâu Đồng Tháp trân quý tình yêu thương gia đình dành cho mình, đặc biệt là tình cảm của ông nội. Ông nội cô cũng tự hào khi tâm huyết của mình đã đạt được thành quả, tô điểm cho đám cưới của cháu gái thêm xinh đẹp.

“Trong ngày vui, ông nội đã chúc tôi có cuộc hôn nhân trọn vẹn và rực rỡ như những khóm hoa trang đỏ ông trồng dành cho ngày cưới của tôi. Tôi thực sự xúc động trước sự yêu thương của ông”, Cẩm Tú xúc động nói.

Chồng của Cẩm Tú là Quang Thoại (SN 1982, quê Đồng Tháp). Cặp đôi có 2 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà.

Sự điềm đạm và thấu hiểu của người đàn ông hơn 18 tuổi khiến cô yên tâm gửi gắm hạnh phúc cuộc đời. Càng hạnh phúc hơn khi mối tình lệch tuổi của họ được hai bên gia đình vun vén và ủng hộ.

Những khoảnh khắc ấn tượng trong đám cưới của Cẩm Tú. Nguồn: Trung Lê Film

Đoạn video quay cảnh lối vào nhà ngập hoa của cô dâu Đồng Tháp thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội TikTok. Dân mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi không gian cưới đẹp như mơ: “Nhà có rặng hoa, đỡ bao nhiêu công trang trí đám cưới”; “Nhìn không gian cưới là biết cô dâu được gia đình yêu thương thế nào”…

Ảnh: Trizwedding