Dù đã ly hôn nhưng họ vẫn vui vẻ sánh bước vào lễ đường trong đám cưới con gái. Ảnh: People

Đám cưới của cặp đôi Tanner Eberle (26 tuổi) và Sydney Eberle (27 tuổi) được tổ chức tại Freedom Farms, bang Pennsylvania (Mỹ).

Tuy nhiên, nhân vật chiếm trọn sự chú ý trong đám cưới không phải cô dâu chú rể mà là bố mẹ cô dâu - Stacy Jump (55 tuổi) và Randall Hazer (57 tuổi). Họ đã ly hôn nhưng vẫn cùng nhau vui vẻ xuất hiện trong ngày trọng đại nhất đời của con gái.

Điều thú vị hơn là hai người xuất hiện trong nền nhạc bài hát We Are Never Ever Getting Back Together (tạm dịch: Chúng tôi không bao giờ quay lại với nhau).

Ý tưởng này bắt nguồn khi bà Stacy Jump tình cờ nghe thấy ca khúc này tại nơi làm việc. Ngay lập tức, bà nhận ra đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho màn xuất hiện chung của bà và chồng cũ trong đám cưới của con gái.

Đáng chú ý, không chỉ cô dâu và chú rể, mà cả chồng cũ lẫn chồng hiện tại của bà đều hoàn toàn ủng hộ.

Khi giai điệu quen thuộc trong bản hit của ca sĩ Taylor Swift vang lên giữa buổi tiệc, khoảng 100 khách mời đã không thể nhịn cười.

"Phần lớn bạn bè và người thân đều biết cha mẹ tôi đã ly hôn nên họ lập tức hiểu được đây là một trò đùa. Ngay cả những vị khách không biết trước câu chuyện cũng nhanh chóng nhận ra", Sydney kể lại.

Theo cô dâu, cha mẹ cô xuất hiện bên nhau trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm tiệc. Dù không còn là vợ chồng, cha mẹ cô vẫn duy trì mối quan hệ hòa nhã và thân thiện, nhất là trong việc liên quan đến con cái.

“Tôi thật sự biết ơn vì mọi người có thể cùng nhau tụ họp, cười đùa và tận hưởng những khoảnh khắc như thế này như một gia đình”, cô dâu nói.

Với mẹ cô dâu, màn xuất hiện hài hước không chỉ mang đến tiếng cười mà còn gửi gắm một thông điệp tích cực về cách ứng xử sau ly hôn, theo AOL.

“Đó là một trải nghiệm rất vui. Nhưng tôi cũng thấy đáng tiếc khi có nhiều cặp đôi ly hôn không thể hòa thuận vì con cái của họ, ngay cả trong những dịp quan trọng như đám cưới”, cô chia sẻ.

Khoảnh khắc đặc biệt này được nhiếp ảnh gia Michaela Ingmire ghi lại và đăng tải lên Instagram. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video đã thu hút khoảng 6 triệu lượt xem cùng hơn 140.000 lượt thích.

“Tôi dám chắc phải có một mối quan hệ đồng nuôi dạy con cực kỳ lành mạnh mới dẫn đến lựa chọn bài hát này. Thật sự vui vẻ, đáng khen ngợi", người dùng mạng bình luận.

Sự lan tỏa mạnh mẽ của đoạn video khiến cả gia đình bất ngờ. Theo Sydney, điều khiến nhiều người đồng cảm chính là hình ảnh một gia đình vẫn có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui, tiếng cười và tình yêu thương dù cha mẹ đã đường ai nấy đi từ lâu.