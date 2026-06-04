Đầu tháng 6 vừa qua, trang Facebook cá nhân của bà Trần Thị Lộc (41 tuổi, trú thôn Long Sơn 8, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) ngập tràn những lời chúc phúc. Người mẹ ấy vừa trải qua những cung bậc cảm xúc thiêng liêng nhất cuộc đời khi tổ chức vẹn trọn lễ vu quy cho con gái Nguyễn Kim Yến (19 tuổi) và con rể Hoàng Khánh (26 tuổi) vào ngày 28/5.

Yến là người con thứ hai trong gia đình có 3 anh em. Cô không may bị khiếm thị từ lúc mới lọt lòng, đôi mắt mờ đục như màn sương. Tuổi thơ của Yến gắn liền với sự tự ti về một cơ thể ốm yếu và khuôn mặt không cân đối.

Lên 9 tuổi, Yến phải rời xa vòng tay cha mẹ để ra Thanh Hóa học chữ nổi. Quãng thời gian hơn 6 năm đằng đẵng trôi qua, cô trở về bên gia đình thì biến cố lại ập đến. Năm 2021, người cha qua đời, để lại người mẹ gồng gánh nuôi các con.

Một năm sau, cánh cửa định mệnh đã mở ra với Yến.

Để vơi đi nỗi cô đơn, cô tham gia một nhóm mạng xã hội và tình cờ quen biết Hoàng Khánh, chàng trai quê Sơn La đang làm việc tại một cơ sở mát-xa dành cho người khuyết tật ở Hà Nội.

Những dòng tin nhắn hỏi thăm bâng quơ ban đầu nhanh chóng rơi vào im lặng do khoảng cách và cuộc sống mưu sinh. Phải đến năm 2025, Khánh mới chủ động liên hệ lại và đó cũng là lúc sợi dây tơ hồng bắt đầu siết chặt.

Bà Lộc dắt tay con gái Kim Yến vào lễ đường

Qua những cuộc trò chuyện, hai tâm hồn tổn thương dần tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc.

Yến xót xa cho hoàn cảnh của Khánh, một chàng trai vốn lành lặn nhưng không may mất đi ánh sáng sau tai nạn đáng tiếc năm lớp 8. Ngược lại, Khánh bị chinh phục hoàn toàn bởi thế giới nội tâm sâu sắc của cô gái chưa một lần gặp mặt.

Tình yêu lớn dần theo năm tháng, thôi thúc cô gái Nghệ An thực hiện một quyết định táo bạo.

Cô đặt dịch vụ xe ghép, một mình vượt hàng trăm cây số ra Hà Nội để tạo bất ngờ cho bạn trai. Cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên ấy ngập tràn cảm xúc. Những lần gặp mặt nhiều hơn, cả hai nhận ra bản thân đều mong muốn có một mối quan hệ nghiêm túc.

Hiểu được tâm nguyện của các con, bà Lộc đã dồn hết tâm huyết để chuẩn bị một đám cưới chu toàn nhất. Bởi bà tâm niệm, dù các con không nhìn thấy ánh sáng, nhưng ngày vui của con không thể diễn ra sơ sài, qua loa.

Hơn 20 mâm cỗ tươm tất, rạp cưới khang trang cùng hệ thống âm thanh, loa máy đều được người mẹ tảo tần tự tay đặt sẵn.

Trong ngày trọng đại, bà Lộc thay người chồng quá cố dắt tay con gái bước vào hôn trường. Giây phút trao con cho người đàn ông sẽ thay mình che chở cho con suốt cuộc đời còn lại, người mẹ nghẹn ngào. “Quan khách tham dự đều bật khóc trước hoàn cảnh của cô dâu, chú rể”, bà Lộc nhớ lại.

Cô dâu Kim Yến, chú rể Hoàng Khánh đón nhận lời chúc phúc từ quan khách

Bà chia sẻ rằng cuộc sống phía trước của hai con chắc chắn còn nhiều khó khăn, nhưng bà tin nghị lực, sự kiên cường sẽ giúp các con vượt qua tất cả.

Đám cưới diễn ra vào 28/5 vừa qua không chỉ có người thân, làng xóm mà còn có sự hiện diện của rất nhiều người bạn cùng cảnh ngộ đến từ khắp các tỉnh thành. Họ cùng về chung vui, cất cao tiếng hát chúc mừng cho một “tình yêu cổ tích”.

"Em đang mang bầu và sẽ ở lại nhà ngoại một thời gian để thuận tiện cho việc chăm sóc em bé. Đợi đến khi con cứng cáp hơn, hai vợ chồng sẽ cùng nhau hiện thực hóa ước mơ mở một tiệm mát-xa của riêng mình", Yến xúc động chia sẻ về những dự định tương lai.

Ảnh: NVCC