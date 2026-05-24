Hôn nhân khổ đau

Tham gia chương trình Hẹn ăn trưa tập 23B, anh Nguyễn Thanh Nương (46 tuổi, quê An Giang, sinh sống và làm việc tại TPHCM) nhiều lần rơi nước mắt khi chia sẻ về cuộc hôn đau khổ của mình.

Về nước sau thời gian sang Nga làm việc, anh Nương nên duyên chồng vợ với người phụ nữ gốc Singapore. Tuy nhiên, sau khi sinh con được 8 tháng, vợ anh bất ngờ mang theo tiền ra đi, bỏ lại anh cùng đứa con chưa tròn 1 tuổi.

Bỗng nhiên rơi vào cảnh tay trắng nuôi con nhỏ, anh Nương đau khổ, chán nản, nghĩ tiêu cực.

Tại chương trình, anh rơi nước mắt chia sẻ: “Tôi không biết lấy gì để diễn tả nỗi buồn khổ khi vợ ôm tiền bỏ đi từ lúc con mới 8 tháng tuổi.

Anh Nương rơi nước mắt khi kể lại việc phải "gà trống nuôi con" từ lúc bé mới 8 tháng tuổi

Cô ấy lấy hết tiền đi, hai cha con tôi không có gì để trang trải cuộc sống. Lúc đó, mọi người trong công ty nơi tôi làm việc thương tình, quyên góp cho tôi một số tiền. Nhờ số tiền này, tôi mới có thể mua sữa cho con rồi đi làm”.

Suốt 6 năm qua, anh Nương "gà trống nuôi con". Vì vậy, bé gái luôn thắc mắc việc mình thiếu tình yêu thương của mẹ. Thương con, anh Nương tham gia chương trình tìm bạn đời trên sóng truyền hình.

Đến chương trình, anh không yêu cầu bạn gái có ngoại hình. Anh chỉ mong tìm được người phụ nữ yêu thương gia đình, chung thủy để cùng nhau đi hết phần đời còn lại.

Cùng tham gia chương trình, chị Nguyễn Thị Minh (44 tuổi, TPHCM) cũng trải qua cuộc hôn nhân nhiều đau khổ.

Năm 2013, trong thời gian mang thai bé thứ 2, chị phát hiện chồng ngoại tình. Chị quyết định sống ly thân rồi làm đơn ly hôn đơn phương.

Chị Minh cũng trải qua cuộc hôn nhân đau khổ

Sau khi được tòa hòa giải, chồng chị về với vợ con. Tuy nhiên sau đó, chị thấy chồng không thay đổi nên gửi đơn ly hôn đơn phương lần thứ 2.

Trong lúc đợi tòa giải quyết, chị dắt theo 2 con rời đi. Đến năm 2018, chị có bản án ly hôn của tòa. Vì ly hôn đơn phương, chị không được chồng chia tài sản, chỉ được cấp dưỡng nuôi con với số tiền khiêm tốn.

Cho nhau cơ hội

Để mưu sinh, nuôi con nhỏ, chị Minh làm nghề may và nhiều công việc khác. Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, chị đến chương trình với mong muốn tìm được người bạn đời chung thủy, biết yêu thương, tôn trọng gia đình và chăm chỉ làm ăn.

Chị không đặt nặng ngoại hình nhưng mong người ấy sống gần khu vực mình ở và có nhà riêng.

Chị Minh đặt ra yêu cầu cho người bạn đời tương lai là có nhà riêng

Vì vậy, khi nghe anh Nương chia sẻ mình có nhà ở quê tỉnh Kiên Giang cũ (nay là An Giang), chị lập tức cho biết cả hai không phù hợp dù chưa nhìn thấy mặt nhau. MC chương trình phải khuyên chị cho mình và nam khách mời có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Khi thấy mặt nhau, hai khách mời có cuộc trò chuyện cởi mở. Cả hai tặng quà cho nhau và trò chuyện nhiều hơn trong khoảng thời gian cùng ăn trưa.

Trong bữa ăn, chị Minh tiếp tục đặt vấn đề bạn đời phải có nhà cho mình để ổn định cuộc sống. Trước câu hỏi của nữ khách mời, anh Nương không chút chần chừ cho biết, nếu có vợ con, anh sẽ bán nhà cửa, đất đai ở quê lên TPHCM lập nghiệp.

Anh quả quyết sẽ để vợ con quyết định mua đất, xây nhà ở bất cứ nơi nào mình muốn. Khi biết chị Minh đã có 2 cô con gái, anh cũng không lo ngại mà còn thấy vui vì “thêm con, thêm của”.

Anh cũng khẳng định sẽ yêu thương các con của chị như con mình và không phân biệt con riêng, con chung. Cuối cùng, anh mong chị Minh cho cả hai cơ hội để phần đời còn lại các bé có đủ cha, đủ mẹ.

Cuối cùng, cả hai quyết định nắm tay, trao cho nhau cơ hội để tiến đến một mối quan hệ mới

Những chia sẻ chân thành của anh Nương khiến chị Minh và khán giả xúc động. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, con gái 12 tuổi của chị Minh cũng bày tỏ thiện cảm với anh Nương và mong mẹ cho chú cơ hội vì “con thích có thêm em gái”.

Sau thời gian trò chuyện, tìm hiểu, hai khách mời nắm tay nhau đưa ra quyết định. Ít phút sau, đèn hồng ở cả hai vị trí cùng bật sáng trong tiếng chúc mừng của MC và khán giả trường quay.

