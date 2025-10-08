Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa công bố thông tin danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Theo đó, có 10 cổ đông (đều là cổ đông tổ chức) đang sở hữu từ 1% vốn điều lệ, không thay đổi so với kỳ công bố tháng 3/2025.

Đáng chú ý, tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tiger Capital đã giảm xuống còn 4,672%, tương đương 15,8 triệu cổ phiếu SGB, giảm 0,3% so với lần công bố hồi tháng 3/2025.

Trong khi đó, 9 cổ đông còn lại vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu.

Công ty Cổ phần Tiger Capital được thành lập tháng 1/2022, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do ông Nguyễn Thành Quốc (SN 1988) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Tiger Capital có cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, góp 60% vốn.

Đáng chú ý, hệ sinh thái Nguyễn Kim còn có hai pháp nhân khác cũng đang là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ tại Saigonbank là: Công ty Cổ phần Phát Đại Cát nắm giữ 9,889% vốn điều lệ; Công ty TNHH Evergreen Capital nắm giữ 1,428% vốn.

Như vậy, 3 pháp nhân thuộc hệ sinh thái Nguyễn Kim đang sở hữu tới 15,989% trong tổng số 3.387 tỷ đồng vốn điều lệ của Saigonbank.

Danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ Saigonbank đến tháng 9/2025. Nguồn: Saigonbank

Ngoài 3 pháp nhân nói trên, tỷ lệ sở hữu tại Saigonbank của 7 pháp nhân còn lại lần lượt gồm:

Saigon Tourist 3,492%; Asia Investment Capital LLC 4,972%; Sugarland Texas Investment LLC 4,979%; Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM 14,08%; Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hoà 16,53%; Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận 16,64% và Văn phòng Thành ủy TP.HCM 18,18%.

Như vậy, nhóm cổ đông thuộc Đảng bộ TPHCM (gồm Văn phòng Thành ủy và 3 doanh nghiệp trực thuộc) đang nắm giữ tổng cộng 65,26% vốn điều lệ Saigonbank.