Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG), vừa đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG trong giai đoạn 15/8-13/9.

Cùng thời gian, con trai ông là Đoàn Hoàng Nam cũng đăng ký mua vào 27 triệu cổ phiếu HAG, thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Nếu giao dịch thành công, ông Đoàn Hoàng Nam sẽ chi khoảng 440 tỷ đồng để sở hữu 2,55% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai. Đây được xem là động thái chuyển nhượng cổ phần từ Bầu Đức sang con trai, đánh dấu lần đầu tiên ông Nam xuất hiện với tư cách nhà đầu tư tại HAG.

Động thái mua - bán cổ phiếu của cha con bầu Đức diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu HAG đang ở vùng đỉnh 3 năm. Từ đầu năm 2025, giá cổ phiếu HAG đã tăng gần 30%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/8, cổ phiếu HAG có giá 16.200 đồng/cp.

Hiện Bầu Đức sở hữu gần 330 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng tỷ lệ 31,2%, giá trị khoảng 5.346 tỷ đồng.

Bầu Đức có 3 người con, gồm con gái Đoàn Hoàng Anh và 2 con trai là Đoàn Hoàng Nam, Đoàn Hoàng Nam Anh. Đoàn Hoàng Anh hiện sở hữu 13 triệu cổ phiếu HAG, tỷ lệ 1,23%. Cả 3 người con của Bầu Đức đều du học và sinh sống tại Singapore từ khi còn nhỏ và chưa từng lộ diện trước truyền thông.

Trong quý II/2025, HAGL báo lãi ròng 483 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ nhờ sự bứt phá của mảng kinh doanh chuối. Tính chung 6 tháng đầu năm, HAG báo doanh thu tăng 34% lên hơn 3.700 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 72% lên 824 tỷ đồng, đạt 78% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tình hình vay nợ của HAG.

Nhờ kết quả này, tới cuối tháng 6, HAGL đã xóa hết lỗ lũy kế.

Trong vài năm qua, HAGL liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực và nỗ lực giảm nợ đáng kể.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, HAGL công bố cơ cấu doanh thu với 76% từ trái cây (chủ yếu là sầu riêng), 19% từ chăn nuôi heo và 5% từ các sản phẩm khác. Những con số này cho thấy mô hình “2 cây, 1 con” (sầu riêng, chuối và heo) tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Về sức khỏe tài chính, HAGL đã giảm đáng kể gánh nặng nợ nần. Từ mức dư nợ hơn 32 nghìn tỷ đồng và lỗ lũy kế gần 7.000 tỷ đồng năm 2021, đến cuối quý I/2025 tổng dư nợ của công ty chỉ còn khoảng 7.000 tỷ đồng.

Tới cuối quý II/2025, HAGL ghi nhận nợ tăng lên hơn 9.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh. Nợ trái phiếu giảm mạnh, chỉ còn 280 tỷ đồng ngắn hạn và gần 815 tỷ đồng dài hạn tính tới cuối tháng 6/2025.

HAGL của Bầu Đức đang đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực mới, gồm 2.000 ha dâu nuôi tằm để sản xuất tơ xuất khẩu, 2.000 ha cà phê Arabica và dự án nuôi cá tầm tại Lào với 700.000 con giống, dự kiến bán lứa đầu vào tháng 9-10/2025. Những bước đi này cho thấy doanh nghiệp không chỉ tập trung cải thiện tài chính mà còn chủ động tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.