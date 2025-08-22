Anh Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, ngụ phường Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Hàng xóm xây tầng hai kín hết diện tích đất, nay còn mở cửa sổ và lắp quạt thông gió hướng thẳng sang nhà tôi. Việc này có được phép không? Nếu không, tôi nên khiếu nại ở đâu và bằng cách nào?

Luật sư Nguyễn Viết Hoàng Sơn (Công ty Luật Trương Anh Tú) trả lời: Việc trổ cửa sổ, lắp quạt thông gió trong xây dựng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, nhất là đối với công trình liền kề.

Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012: Không được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác.

Chỉ khi tường cách ranh giới ít nhất 2 mét, mới được mở cửa thông gió hoặc lắp cửa kính cố định không mở được – và phải chấp nhận bị bịt lại nếu nhà bên kia xây sát sau đó.

Trong trường hợp này, việc hàng xóm xây sát vách, kín đất nhưng vẫn mở cửa sổ và lắp quạt thông gió hướng sang nhà anh Hùng là vi phạm quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.

Ngoài ra, hành vi này còn có thể xâm phạm quyền riêng tư (Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015) và gây ô nhiễm môi trường sống (theo Luật Bảo vệ môi trường 2020). Nếu quạt thông gió gây tiếng ồn, khí thải hoặc mùi khó chịu vượt mức cho phép, có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP.

Để xử lý, anh Hùng có thể làm theo 3 bước sau:

1. Thương lượng trực tiếp với hàng xóm một cách lịch sự, nêu rõ các ảnh hưởng như tiếng ồn, mùi, sự mất riêng tư. Có thể đề nghị họ di dời quạt, bịt kín hoặc tháo cửa sổ. Nên lập thành văn bản hoặc thư tay có chữ ký hai bên để làm bằng chứng.

2. Nếu thương lượng không thành, anh có thể gửi đơn phản ánh hoặc khiếu nại đến UBND phường – nơi quản lý địa bàn. Đơn cần nêu rõ: thông tin người gửi, mô tả công trình vi phạm, hành vi cụ thể (mở cửa, lắp quạt), các ảnh hưởng, yêu cầu kiểm tra giấy phép xây dựng và xử lý.

Đính kèm bằng chứng: hình ảnh, video, ghi âm, tài liệu liên quan.

Đơn có thể nộp trực tiếp hoặc qua Cổng dịch vụ công Hà Nội.

UBND phường phải trả lời trong 15 ngày làm việc.

3. Nếu UBND phường không giải quyết hoặc trả lời không thỏa đáng, anh có quyền khiếu nại lên UBND TP Hà Nội. Đơn khiếu nại cần nêu rõ lý do, kèm theo văn bản phản hồi của phường (nếu có) và bằng chứng. Thời hạn giải quyết là tối đa 45 ngày với vụ việc phức tạp.