Chứng kiến bố trải qua 10 năm chạy thận rồi qua đời, Bùi Thị Thúy Hiền (quê Nghệ An) không nghĩ có ngày mình cũng phải đối mặt với căn bệnh ấy khi mới 17 tuổi.

Dấu hiệu khác từ khuôn mặt

Thứ 2-4-6 hằng tuần, Bùi Thị Thúy Hiền (hiện nay 25 tuổi) lại chạy xe máy đến chạy thận tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, nơi đã quen dần với những ca lọc máu ngoài cơ thể kéo dài 3,5 giờ.

Năm 2018, Hiền thường xuyên thức dậy với mí mắt sưng húp, đi tiểu có nước bọt, chuột rút về đêm và ngứa ngáy khắp người. Nghĩ sức khỏe có vấn đề, Hiền nhờ mẹ đưa đi khám. Kết quả khiến cô gái bàng hoàng: Viêm cầu thận mạn tính và hội chứng thận hư.

Khi ấy, Hiền mới 17 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, trước đó cô ít có điều kiện khám sức khỏe định kỳ. Đến khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường rõ rệt, bệnh đã ở giai đoạn mạn tính.

Hiền duy trì sự sống nhờ những ca lọc máu hằng tuần. Ảnh: NVCC.

Từ đó, cuộc sống của cô gái gắn với thuốc men, những lần xét nghiệm và chế độ ăn uống kiêng khem. Hiền phải uống thuốc hằng ngày, không được tự ý bỏ liều. Cô từng hy vọng có thể kiểm soát bệnh để tiếp tục sống và làm việc như những người cùng trang lứa. Thế nhưng, bệnh vẫn tiến triển. Năm 2023, sau khi sinh con, chức năng thận của Hiền suy giảm, bệnh chuyển sang giai đoạn 3. Khi con khoảng 2 tuổi, người mẹ trẻ bước vào suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận nhân tạo.

Nỗi sợ từ ký ức về 10 năm bố chạy thận

Điều khiến Hiền đau lòng hơn cả là căn bệnh mình đang mang có tiền sử trong gia đình. Bố cô từng chạy thận suốt 10 năm trước khi qua đời. Em trai sinh năm 2006 cũng mắc viêm cầu thận mạn tính và đang phải điều trị.

Hiền nhớ rõ những năm tháng chứng kiến bố chống chọi với bệnh tật. Bởi vậy, khi biết mình mắc căn bệnh tương tự, cô vừa buồn, vừa sợ hãi.

“Ngày xưa, em chứng kiến bố chạy thận vất vả, bị bệnh tật hành hạ đủ kiểu nên em cũng sợ. Giờ em lại mắc bệnh, rồi em trai cũng bị nữa, em càng buồn hơn”, Hiền chia sẻ.

Ở tuổi 25, Hiền suy nghĩ tích cực vì con trai 3 tuổi. Ảnh: NVCC.

Những ngày đầu, cơ thể chưa thích nghi với việc lọc máu ngoài cơ thể, Hiền thường rất mệt. Suốt hai tháng đầu, mẹ phải đưa đi và dìu cô về sau mỗi buổi điều trị. Đến tháng thứ ba, sức khỏe dần ổn định hơn, cô có thể tự lái xe đến bệnh viện rồi trở về.

Nhà cách bệnh viện khoảng 60km, gia đình thuê trọ gần đó để thuận tiện điều trị. Lịch sinh hoạt của Hiền xoay quanh những buổi chạy thận: Sáng đưa con đến lớp, sau đó đến bệnh viện, chiều trở về đón con.

Hiện tại, Hiền không thể đi làm như trước. Cô ở nhà xây dựng kênh cá nhân, gắn liên kết sản phẩm để bán hàng trực tuyến, kiếm thêm một phần thu nhập. Tuy nhiên, khoản tiền này không đủ trang trải chi phí điều trị và sinh hoạt. Gia đình vẫn là chỗ dựa chính của cô.

Bố mất cách đây 14 năm, một mình mẹ của Hiền nuôi hai người con giờ đều mắc bệnh thận.

Hiền từng nghĩ đến việc ghép thận nhưng gia đình không đủ điều kiện kinh tế. Cơ hội ghép từ người hiến chết não của cô cũng gặp trở ngại. Khi bệnh nặng, cô từng phải truyền máu nhiều lần. Sau đó, cơ thể xuất hiện kháng thể nên không được duyệt hồ sơ.

Dẫu vậy, cô không muốn buông xuôi. Hiền cho biết ở nơi mình điều trị có những bệnh nhân còn rất trẻ, thậm chí mới 18-19 tuổi đã phải chạy thận. Nhìn những hoàn cảnh ấy, cô hiểu mình vẫn còn may mắn vì có chồng con và gia đình bên cạnh.

“Em có một đứa con làm động lực rồi”, Hiền tâm sự.

Ở tuổi 25, cuộc sống của Hiền không còn giống những gì cô từng hình dung. Những buổi chạy thận kéo dài, nỗi lo về sức khỏe và gánh nặng kinh tế vẫn hiện hữu. Nhưng giữa những giới hạn ấy, cô vẫn cố gắng duy trì điều trị, chăm sóc con và tìm cách kiếm thêm thu nhập.

Với người mẹ trẻ, hành trình phía trước còn nhiều khó khăn. Điều cô mong muốn trước mắt là sức khỏe đủ ổn định để tiếp tục ở bên con, chứng kiến con lớn lên từng ngày.

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