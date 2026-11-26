Trứng là thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất, thường xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, một số người lo ngại ăn trứng thường xuyên sẽ khiến thận phải làm việc nhiều hơn.

Protein trong trứng ảnh hưởng đến thận thế nào?

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa nhiều axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. Một quả trứng gà cỡ lớn cung cấp khoảng 6-7g protein, vitamin B12, vitamin D, choline và nhiều dưỡng chất khác.

Sau khi được tiêu hóa, protein phân giải thành các axit amin để cơ thể sử dụng. Quá trình chuyển hóa protein cũng tạo ra các chất thải chứa nitơ, trong đó có ure. Thận có nhiệm vụ lọc và đào thải ure qua nước tiểu.

Khi bạn tiêu thụ quá nhiều protein, lượng chất thải chuyển hóa tăng lên, khiến lưu lượng máu qua thận và mức lọc cầu thận có thể tăng.

Ở người khỏe mạnh, thận có khả năng thích nghi với sự thay đổi này. Tuy nhiên, ở người mắc bệnh thận mạn, ăn quá nhiều protein có thể góp phần thúc đẩy tổn thương chức năng thận.

Người có bệnh thận cần cân nhắc khi ăn nhiều trứng gà. Ảnh: Ban Mai

Người khỏe mạnh có cần hạn chế ăn trứng?

Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, hiện không có cơ sở để kết luận ăn trứng thường xuyên với khẩu phần hợp lý sẽ gây suy thận ở người có chức năng thận bình thường.

Điều cần quan tâm là tổng lượng protein tiêu thụ mỗi ngày. Nếu chế độ ăn đã có nhiều thịt, cá, sữa và các thực phẩm bổ sung protein, việc ăn thêm trứng có thể khiến tổng lượng đạm vượt nhu cầu của cơ thể.

Vì vậy, người khỏe mạnh không cần loại bỏ trứng khỏi thực đơn chỉ vì lo ngại thận phải làm việc nhiều hơn. Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn cân đối, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng.

Người mắc bệnh thận có nên ăn trứng?

Ở người mắc bệnh thận mạn, việc kiểm soát lượng protein trong khẩu phần có ý nghĩa quan trọng.

Người trưởng thành mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3-5 nên duy trì lượng protein khoảng 0,8g/kg cân nặng mỗi ngày. Người có nguy cơ bệnh tiến triển nên tránh tiêu thụ quá nhiều protein.

Ngoài protein, người bệnh thận cần chú ý đến lượng phốt pho trong trứng. Lòng đỏ chứa nhiều phốt pho hơn lòng trắng. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải phốt pho cũng giảm, khiến khoáng chất này có thể tích tụ trong máu, ảnh hưởng đến xương và hệ tim mạch.

Do đó, một số bệnh nhân có thể được khuyến nghị ưu tiên lòng trắng trứng tùy theo kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, không phải tất cả người bệnh thận đều phải kiêng lòng đỏ.

Ăn trứng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng của trứng mà không tiêu thụ quá nhiều protein, cần lưu ý:

- Ăn trứng với khẩu phần phù hợp, tính cả lượng đạm từ thịt, cá, sữa và các thực phẩm khác.

- Ưu tiên trứng luộc, hấp thay vì các món chiên nhiều dầu mỡ.

- Kết hợp trứng với rau xanh, ngũ cốc và các nguồn protein thực vật.

- Người mắc bệnh thận mạn nên tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định lượng protein phù hợp.

- Không tự ý chuyển sang chế độ ăn quá ít đạm vì có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, mất cơ và suy giảm sức khỏe.