Bác sĩ nội trú Nguyễn Văn Đức, Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một trường hợp đột quỵ còn rất trẻ.

Nữ bệnh nhân có thói quen sinh hoạt, ăn uống không điều độ, thường xuyên thức khuya. Hai ngày trước khi nhập viện, cô đột ngột xuất hiện cơn đau đầu dữ dội ở vùng nửa đầu phải. Cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng tăng, kèm theo buồn nôn.

Đến ngày thứ hai, khi triệu chứng trở nên nghiêm trọng, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 19-8. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành thăm khám và chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não. Kết quả cho thấy hình ảnh chảy máu trong nhu mô não với kích thước khoảng 3 x 4cm.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Ảnh: BVCC

Nguyên nhân được xác định là vỡ túi phình động mạch não giữa bên phải, một dạng tổn thương mạch máu nguy hiểm có thể gây đột quỵ xuất huyết bất cứ lúc nào. Bệnh nhân nhanh chóng được can thiệp nút phình động mạch não. Sau điều trị, cô đã qua cơn nguy hiểm, triệu chứng đau đầu giảm dần.

Theo bác sĩ Đức, đột quỵ do vỡ phình mạch não không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào, kể cả người trẻ, ngay cả khi không có bệnh lý nền rõ ràng. Các yếu tố nguy cơ thường gặp bao gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, căng thẳng kéo dài, rối loạn nhịp sinh học, sử dụng rượu bia, chất kích thích và đặc biệt là tình trạng thiếu ngủ kéo dài.

Đáng lo ngại, thời gian gần đây, xu hướng trẻ hóa đột quỵ ngày càng rõ rệt. Theo Hiệp hội Tim mạch và Đột quỵ Mỹ, nhóm người dưới 50 tuổi hiện chiếm khoảng 10-14% tổng số ca đột quỵ. Nhiều nghiên cứu dịch tễ học cũng ghi nhận tỷ lệ mắc đột quỵ ở nhóm tuổi 20-44 đang gia tăng.

Tại Việt Nam, các thống kê cho thấy người dưới 45 tuổi chiếm khoảng 7,2% số ca đột quỵ - con số không nhỏ và có xu hướng tăng qua từng năm.

Lối sống thiếu lành mạnh "tàn phá" người trẻ

Thông tin thêm với PV VietNamNet, TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện E (Hà Nội), cho biết trong khoảng 2,5 năm qua, bệnh viện đã ghi nhận khoảng 50 trường hợp đột quỵ và nhồi máu cơ tim ở người dưới 50 tuổi.

Nếu như trước đây, các bệnh lý tim mạch và đột quỵ chủ yếu xuất hiện ở độ tuổi 55-60 thì hiện nay đã “trẻ hóa” xuống nhóm 30-40 tuổi, thậm chí có những trường hợp chỉ mới 20-30 tuổi. Không ít bệnh nhân trẻ khi thăm khám đã phát hiện tổn thương nặng ở cả ba nhánh động mạch vành.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này xuất phát từ lối sống thiếu lành mạnh. Việc hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên, thức khuya, căng thẳng kéo dài… là những yếu tố nguy cơ hàng đầu. Bên cạnh đó, các bệnh lý như tăng huyết áp, béo phì, đái tháo đường cũng đang ngày càng trẻ hóa, góp phần làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim ở người trẻ.

Để bảo vệ sức khỏe, TS Phan Thảo Nguyên khuyến cáo, người có bệnh nền cần tuân thủ điều trị, kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết và rối loạn chuyển hóa, tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc. Đồng thời, họ cần hạn chế tối đa rượu bia và thuốc lá, bởi rượu bia có thể gây giãn mạch “ảo” rồi co mạch mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho hệ tim mạch.

Đặc biệt, người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Những triệu chứng cảnh báo đột quỵ như đau đầu dữ dội, đột ngột, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn ý thức, yếu hoặc tê bì tay chân cần được nhận diện sớm để đến bệnh viện kịp thời.

Các chuyên gia nhấn mạnh, đột quỵ ở người trẻ hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu duy trì lối sống lành mạnh: ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, hạn chế chất kích thích và tập luyện thể dục thường xuyên. Việc chủ động bảo vệ sức khỏe từ sớm là “lá chắn” quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ đột quỵ đang ngày càng gia tăng trong cộng đồng.