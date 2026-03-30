Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với chấn thương thận độ V: cuống thận đứt rời hoàn toàn, mạch máu nuôi thận dập nát, tĩnh mạch ngắn, mất đoạn niệu quản dài. Ngoài ra, người bệnh còn bị vỡ tá tràng đoạn D2, dập nát và hoại tử các đoạn D3–D4, kèm tổn thương nhu mô tụy.

Trước tình trạng phức tạp, các ê-kíp đa chuyên khoa gồm ghép tạng, tiết niệu, tiêu hóa và gây mê hồi sức đã khẩn trương hội chẩn, tận dụng “thời gian vàng” để đưa ra phương án tối ưu.

Ê-kíp quyết định thực hiện ghép thận tự thân nhằm bảo tồn tối đa chức năng thận. Quả thận được lấy ra ngoài cơ thể để xử lý, loại bỏ máu đông và tổ chức dập nát, sau đó sử dụng đoạn mạch từ người hiến chết não lưu trữ tại ngân hàng mô để tái tạo, kéo dài cuống mạch, rồi ghép trở lại cho chính bệnh nhân.

Theo PGS.TS Lê Nguyên Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng với chấn thương cuống thận nặng, nguy cơ phải cắt bỏ thận rất cao. Tuy nhiên, nếu được xử trí tại cơ sở chuyên sâu trong 6–8 giờ đầu và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, người bệnh vẫn có cơ hội giữ lại thận bằng kỹ thuật ghép tự thân.

Song song đó, ê-kíp phẫu thuật tiêu hóa đã cắt bỏ đoạn tá tràng D3–D4 bị hoại tử, nối quai hỗng tràng với đoạn D2 để tái lập lưu thông tiêu hóa. TS.BS Nguyễn Xuân Hòa cho biết, nếu không xử lý triệt để tổn thương tiêu hóa, dịch rò rỉ có thể gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả ghép thận.