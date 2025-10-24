Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Huỳnh Thị Anh Thư (20 tuổi, ngụ xã Tân Thủy, Vĩnh Long) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Nghi phạm Huỳnh Thị Anh Thư. Ảnh: Công an xã Tân Thủy

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h sáng 22/10, Thư gọi điện cho ông T.V.L. (89 tuổi, ngụ xã Tân Thủy) đến khu vực ấp An Quí để hớt tóc cho cha ruột.

Khi ông L. đến nơi, Thư dẫn ông vào chòi nuôi bò trong khu đất trồng dừa vắng người rồi bất ngờ quật ngã, đè nạn nhân xuống nền xi măng để cướp 9 chiếc nhẫn vàng, 1 điện thoại di động và khoảng 6 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, Thư bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trong quá trình giằng co, ông L. chống cự quyết liệt khiến cả hai bị trầy xước, để lại nhiều vết máu tại hiện trường. Ông L. thoát ra ngoài tri hô và đến Công an xã Tân Thủy trình báo.

Nhận được tin báo, Công an xã đến bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết, vật chứng liên quan và tổ chức rà soát đối tượng nghi vấn.

Đến 9h cùng ngày, sau 2 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an xác định được nghi phạm và bắt giữ Thư khi cô ta lẩn trốn tại nhà riêng ở ấp An Quí.

Tại cơ quan công an, Thư thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nơi cất giấu tài sản. Công an xã Tân Thủy thu hồi tang vật, lập biên bản và bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.