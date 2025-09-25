Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp Công an xã Ngọc Hồi xác minh, xử lý một vụ việc “cướp” gây xôn xao dư luận, nhưng sự thật lại hoàn toàn bất ngờ.

Cơ quan công an xử lý trường hợp hoang báo. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 24/9, chị N. (SN 1998, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội) hốt hoảng đến trình báo bị 2 thanh niên chặn đường, cướp xe máy Honda Vision, một chiếc iPhone 14 Promax và 48 triệu đồng tiền mặt tại khu vực Đại Thanh, thôn Đại Áng, xã Ngọc Hồi.

Nhận được thông tin, Công an xã Ngọc Hồi lập tức phối hợp với Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội khẩn trương vào cuộc. Thế nhưng, sau khi rà soát, cơ quan công an phát hiện toàn bộ lời khai của chị N. là bịa đặt.

Tại cơ quan điều tra, cô gái trẻ thú nhận do nợ nần nên đã lặng lẽ bán xe để trả tiền. Sợ gia đình phát hiện, chị ta nghĩ ra “kịch bản” bị cướp, rồi dựng chuyện đến công an trình báo. Sau khi bị lật tẩy, chị N. đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu xuất hiện tình huống “hoang báo” cướp táo tợn. Trước đó, rạng sáng 4/9, một thanh niên tên B. (SN 2004, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) cũng khai báo bị cướp xe máy Honda Dream.

Tuy nhiên, công an làm rõ chiếc xe không hề bị cướp, mà do B. làm mất từ hôm trước, rồi sợ gia đình trách mắng nên dựng chuyện.

Cả hai trường hợp đều bị lập hồ sơ xử lý về hành vi tố giác, báo tin sai sự thật và bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng vì cản trở hoạt động tố tụng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, mọi hành vi cung cấp thông tin giả, hoang báo tội phạm không chỉ gây hoang mang dư luận, làm tốn kém công sức điều tra, mà còn vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh.