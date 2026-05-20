Bệnh nhân Đ.T.K.C (sinh năm 2004) vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng đau đầu, hoa mắt và mất hoàn toàn thính lực tai trái.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não ghi nhận nhiều ổ tổn thương cấp tính tại vỏ não thùy trán trái, dấu hiệu điển hình của đột quỵ não.

Để truy tìm nguyên nhân đột quỵ ở bệnh nhân trẻ, các bác sĩ đã tiến hành chụp CT lồng ngực có tiêm thuốc và siêu âm tim qua thực quản. Kết quả cho thấy trong buồng nhĩ trái của người bệnh có một khối u giảm âm kích thước lớn (4,2 x 4,2 cm), bám vào thành sau nhĩ trái.

Bệnh nhân phục hồi sau khi được can thiệp. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc u nhầy nhĩ trái, nhồi máu não cấp và mất thính lực tai trái.

Ngay sau đó, ê-kíp Khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực đã can thiệp khẩn cấp bằng phương pháp phẫu thuật nội soi. Sau 2 giờ, toàn bộ khối u nhầy đã được cắt bỏ tận gốc, bảo vệ an toàn cho buồng tim.

Hậu phẫu, chị C. đã ổn định, các chỉ số tim mạch trở về mức bình thường. Sau 7 ngày điều trị, người bệnh có thể ăn uống, sinh hoạt, đi lại bình thường và ra viện.

Theo bác sĩ nội trú Dương Xuân Phương, Khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, u nhầy nhĩ trái thường lành tính nhưng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Trong đó thường gặp nhất là tổ chức u bung ra, di chuyển từ buồng tim theo động mạch chủ đến các cơ quan gây tắc mạch nuôi não, tạng, ruột, mạch chi.... Người bệnh C. bị tắc mạch nuôi não.

“Bệnh thường tiến triển âm thầm, triệu chứng không điển hình nên dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Với những người trẻ bị đột quỵ não, không có yếu tố nguy cơ rõ ràng, việc thăm khám chuyên sâu để tìm nguyên nhân, đặc biệt là các bệnh lý tim mạch như u nhầy, hết sức cần thiết. Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ phòng tránh những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là nguy cơ tử vong”, bác sĩ Phương nhấn mạnh.