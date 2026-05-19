Sáng 19/5, đoàn công tác của Bộ Y tế, gồm đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng lãnh đạo địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong ở Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch xã Sông Lô (tỉnh Phú Thọ) cho biết, chiều hôm xảy ra vụ việc, các cháu học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8 được nghỉ học sớm nên rủ nhau ra bãi sông chơi và tắm. Thời điểm này nước không lớn, xuất hiện bãi cát rộng nên các cháu thường ra vui chơi.

Biển cảnh báo nguy hiểm đã được dựng lên sau vụ đuối nước thương tâm chiều qua. Ảnh: Thu Thủy

Nhóm đi chơi có tổng cộng 9 cháu. Khi sự việc xảy ra, các cháu còn lại hoảng loạn chạy lên khu vực quán gần đó kêu cứu. Tuy nhiên, khoảng cách từ bãi sông lên khu dân cư khá xa nên việc tiếp cận cứu hộ gặp khó khăn.

Người dân xuống hiện trường chỉ kịp đưa được một cháu lên bờ nhưng không thể cứu sống. Các cháu đi chơi chủ yếu bằng xe đạp, nhà cách hiện trường khoảng 1-2km.

"Các nạn nhân chủ yếu là học sinh lớp 6, 7, 8. Dù phần lớn biết bơi nhưng chỉ ở mức tự phát, chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng an toàn dưới nước. Khi gặp tình huống hoảng loạn, các cháu ôm, níu nhau nên không thể thoát ra", ông Dũng thông tin.

Theo lãnh đạo xã Sông Lô, khu vực xảy ra vụ việc là một nhánh lạch thông ra sông, có nhiều hố sâu do hoạt động khai thác cát trước đây để lại. Theo chính quyền địa phương, đây không phải lạch tự nhiên mà hình thành sau quá trình khai thác cát, làm thay đổi dòng chảy và địa hình lòng sông.

Trước đây khu vực này từng xảy ra nhiều vụ đuối nước, riêng năm 2008 đã có 4 trường hợp tử vong.

Lãnh đạo Bộ Y tế nghe đại diện UBND xã Sông Lô báo cáo sự việc. Ảnh: Thu Thủy

Ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em nhấn mạnh, không phải ai biết bơi cũng có thể an toàn tuyệt đối, nhưng nếu được trang bị kỹ năng an toàn dưới nước thì khả năng bảo vệ tính mạng sẽ cao hơn rất nhiều.

“Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế đã ban hành các hướng dẫn, giáo trình liên quan đến dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Tuy nhiên, việc triển khai cần được đẩy mạnh hơn nữa trên phạm vi cả nước", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, đây không phải vấn đề riêng của một địa phương mà là thực trạng đáng lo ngại trên toàn quốc. Mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, đặc biệt vào dịp hè, các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra. Chỉ trong thời gian ngắn gần đây đã ghi nhận nhiều vụ đuối nước thương tâm tại Phú Thọ và một số địa phương khác.

Dù số vụ trẻ em đuối nước năm 2025 đã giảm xuống còn 1.512 trường hợp, đây vẫn tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em tại Việt Nam.

Để chủ động bảo vệ tính mạng trẻ em, Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành, địa phương đổi mới truyền thông đến từng hộ gia đình, chủ động rà soát và xóa bỏ "điểm đen" nguy hiểm, xã hội hóa và phổ cập bơi an toàn…