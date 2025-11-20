Buổi trưa ngày 12/6, Khánh Linh – một nhân viên văn phòng 28 tuổi ở Thái Nguyên, bất ngờ ngã quỵ bởi cơn đau đầu dữ dội. Mắt tối sầm, cơ thể mất kiểm soát và chỉ một giờ sau, cô được bác sĩ chẩn đoán đột quỵ do vỡ mạch máu não, hậu quả của dị dạng mạch máu bẩm sinh. Tình trạng nguy kịch buộc phải chuyển Linh gấp xuống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) để can thiệp nội mạch với chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thức khuya, ăn uống thất thường, căng thẳng kéo dài

Tỉnh lại sau gần một tuần, Linh không còn ký ức về những gì đã xảy ra. Cô chỉ nhận ra cơ thể mình không còn hoạt động như trước. Miệng méo, mắt trái không nhắm kín, chân tay yếu đến mức không thể tự đứng. Thời gian đầu, cô phải ăn qua ống xông và hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân.

Di chứng liệt dây thần kinh khiến nước bọt chảy liên tục, buộc gia đình luôn có người túc trực để hỗ trợ. Chỉ trong thời gian ngắn, cân nặng của Linh từ 47-48kg tụt xuống còn 40kg.

Khánh Linh trước cơn đột quỵ xảy ra. Ảnh: NVCC.

Nhìn nhận lại mọi việc, Linh nhận ra mình từng sống giống nhiều người trẻ khác: Thức khuya, ăn uống thất thường, căng thẳng kéo dài vì công việc. Chưa hết, những cơn đau đầu nhẹ xuất hiện trước đó bị cô bỏ qua. Theo bác sĩ, Linh có dị dạng mạch máu não bẩm sinh – yếu tố nguy cơ đã âm thầm tồn tại, trong khi lối sống thiếu điều độ khiến cơ thể càng dễ suy kiệt trước biến cố.

Bước ra từ phòng bệnh, Linh bắt đầu đối diện với khoảng thời gian đen tối nhất đời mình. Việc mất khả năng lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình và nỗi sợ về tương lai mơ hồ khiến cô rơi vào trạng thái suy sụp. Cơn đột quỵ buổi trưa hôm ấy đã kéo cô ra khỏi đường ray cuộc sống, đặt Linh vào cuộc chiến với bản thân mình hoàn toàn mới.

Hành trình “tái thiết” bản thân

Trong giai đoạn khó khăn nhất, gia đình trở thành điểm tựa lớn nhất của Linh. Mẹ và chị gái túc trực mỗi ngày, chăm lo từ bữa ăn, vệ sinh cá nhân đến việc động viên tinh thần. Nhiều lúc cô không nói được, nhưng chỉ một cái nắm tay cũng đủ để cảm thấy mình không đơn độc.

Khánh Linh sau cơn đột quỵ. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh sự nâng đỡ của người thân, Linh chủ động đối diện với biến cố bằng cách ghi lại hành trình hồi phục trên trang cá nhân. Ban đầu, cô chỉ muốn lưu giữ nhật ký điều trị, nhưng những lời động viên từ cộng đồng trở thành nguồn sức mạnh lớn. Khi nhận ra câu chuyện của mình có thể giúp người khác cảnh giác và kiên trì hơn, Linh dần tìm lại ý nghĩa và vị thế của bản thân.

Mỗi ngày, cô tuân thủ nghiêm ngặt lịch phục hồi chức năng: Bấm huyệt, châm cứu, tập đi bằng khung hỗ trợ, luyện thăng bằng, tập cơ mặt. Việc giữ thăng bằng thêm vài giây, đạp xe được một vòng hay tự đứng dậy không cần người đỡ đều là những cột mốc nhỏ nhưng đầy giá trị.

Sau hơn 5 tháng, hành trình của Linh vẫn còn dài, nhưng cô đã chọn cách bước tiếp. Cô nhận ra mình sống chậm hơn, cảm nhận mọi thứ thật chậm rãi, kiên trì và biết trân trọng cơ thể hơn bao giờ hết.

Video Khánh Linh tập đi sau cơn đột quỵ. Nguồn NVCC.

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy số ca đột quỵ ở người trẻ tăng nhanh trong hai thập niên gần đây. Tại Việt Nam, nhóm bệnh nhân dưới 45 tuổi chiếm khoảng 10-15% tổng số ca mỗi năm.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Kiều Xuân Thy, Phó trưởng Cơ sở 3, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đột quỵ xảy ra khi mạch máu não bị tắc nghẽn hoặc vỡ, khiến tế bào não thiếu máu và oxy. Hậu quả ở người trẻ không chỉ dừng lại ở sức khỏe mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý, cuộc sống, khả năng lao động và cả tương lai lâu dài.

Ngoài thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh, những bệnh lý nền tiềm ẩn như dị dạng mạch máu não, rung nhĩ, bệnh van tim, đái tháo đường hay rối loạn mỡ máu cũng là “quả bom nổ chậm”.

Bác sĩ Thy cho biết các triệu chứng cảnh báo đột quỵ như méo miệng, yếu hoặc liệt nửa người, nói khó, đau đầu dữ dội, mất thăng bằng, mắt mờ đột ngột. Khi thấy bất thường, phải gọi cấp cứu ngay để được xử trí trong “thời gian vàng” 3-4,5 giờ đầu.

