Cơn đột quỵ lúc giữa trưa

Anh N.T.T.T (28 tuổi, một thầy giáo trẻ ở Cà Mau) bất ngờ bị đột quỵ và rơi vào tình trạng nguy kịch. Từ lằn ranh sinh - tử, anh đã được các y bác sĩ nỗ lực giành lại sự sống.

Cuối tháng 9, trong lúc đang nghỉ trưa, anh T. đột ngột thấy mệt, buồn nôn rồi co giật. Gia đình lập tức đưa anh đến bệnh viện địa phương cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, không thể tự thở. Anh được đặt nội khí quản và chuyển tiếp đến một bệnh viện ở TP. Cần Thơ trong tình trạng hết sức nguy cấp.

Bác sĩ Tôn Nữ Thị Điểm (Khoa Ngoại tổng hợp) đã cho anh T. chụp CT não và phát hiện bệnh nhân bị xuất huyết trong não và não thất, kèm phù não nặng. Huyết áp lúc nhập viện của anh rất cao. Nếu người bệnh không được phẫu thuật kịp thời, áp lực nội sọ có thể tăng nhanh và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Ê-kíp nhanh chóng hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cho anh T. lấy máu tụ, dẫn lưu máu trong não thất nhằm giảm áp lực nội sọ. Sau 9 ngày được chăm sóc tích cực, các chỉ số quan trọng của anh dần ổn định, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hồi phục.

Thầy giáo T. đang tập phục hồi chức năng. Ảnh: BSCC.

Người em của thầy giáo T. cho biết gia đình vô cùng bàng hoàng khi bác sĩ thông báo cơ hội sống của anh khoảng 20%. Không ai tin rằng một người tưởng chừng khỏe mạnh như anh lại có thể đột ngột đứng giữa lằn ranh sinh tử. Dù hy vọng rất mong manh, cả gia đình vẫn quyết tâm “còn nước còn tát”.

Sau ca mổ, anh T. dần tỉnh lại nhưng di chứng đột quỵ vẫn rất nặng, chưa thể tự đi lại. Nằm trên giường bệnh, anh mới hay mình bị đột quỵ do huyết áp quá cao - chỉ số mà anh chưa từng kiểm tra trước đó. Anh T. nhớ lại thỉnh thoảng có những cơn đau đầu nhẹ nhưng luôn nghĩ do áp lực công việc hoặc thời tiết thay đổi, hoàn toàn không ngờ đó là dấu hiệu cảnh báo âm thầm. Thầy giáo trẻ cảm thấy tiếc nuối khi không kiểm tra sức khỏe sớm hơn.

Lúc mới hồi tỉnh, anh T. hoảng sợ vì tay chân gần như không cử động được và lo lắng mình khó có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Sau đó, anh T. được chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng, nơi các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị chuyên sâu, kết hợp vận động thụ động, điện xung, từ trường siêu dẫn và laser công suất cao.

Kết quả trị liệu rất khả quan, chỉ sau 5 ngày, anh T. đã tự đi lại, sức cơ nửa người trái cải thiện lên mức 4/5.

Từ trường hợp này, bác sĩ Tôn Nữ Thị Điểm khuyến cáo mọi người không nên xem nhẹ những triệu chứng thoáng qua như đau đầu hay mệt mỏi bất thường, vì đó có thể là tín hiệu cảnh báo của những bệnh lý nguy hiểm, trong đó có đột quỵ.

"Thủ phạm" từ huyết áp cao

Tiến sĩ Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TPHCM cho biết, tình trạng xuất huyết não của thầy giáo T. còn đáng sợ hơn nhồi máu não gấp nhiều lần vì nguy cơ tử vong cao hơn (gấp 6 lần).

Tăng huyết áp gây ra đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, giảm thị lực, bệnh thận, rối loạn cương dương, trong đó đột quỵ xuất huyết não do tăng huyết áp chiếm hơn 90% các trường hợp.

Do vậy, gánh nặng bệnh tật và tử vong do tăng huyết áp và các bệnh mạn tính không lây là một trong các vấn đề sức khỏe cộng đồng cấp bách nhất hiện nay. Các triệu chứng tăng huyết áp không phải lúc nào cũng thể hiện ra bên ngoài. Có người thấy đau đầu, buồn nôn, chóng mặt nên đi khám phát hiện ra bệnh; nhưng có người phát hiện bệnh tăng huyết áp thì đã có biến chứng.

Theo Hội Tim mạch học Việt Nam, tỷ lệ người mắc tăng huyết áp ngày càng tăng và tuổi bị mắc mới cũng ngày một trẻ hóa. Do vậy, mỗi người cần nhớ chỉ số huyết áp của mình như tuổi của mình vậy. Chỉ cần tự đo huyết áp, bạn cũng có thể biết huyết áp của mình ở ngưỡng cao hay thấp.

Nếu biết bệnh, phòng ngừa điều trị tốt, bạn có thể giảm các biến cố tim mạch, nhất là với gia đình có tiền sử cao huyết áp, con cái cũng cần chú ý, kiểm tra huyết áp từ sớm theo định kỳ.

