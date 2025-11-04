Tại Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), các y bác sĩ cấp cứu cho một nữ sinh viên bị đột quỵ. Theo đó, cô gái đang tham gia hoạt động cuối tuần ở một trường đại học tại Hà Nội thì bất ngờ ngã quỵ trước sự hoảng hốt của bạn bè.

Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hà Đông (Hà Nội) sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê. Tại đây, kết quả chụp chiếu cho thấy người bệnh bị chảy máu não do vỡ dị dạng mạch máu bẩm sinh - một dạng đột quỵ não ở người trẻ.

Sáng 3/11, sau một tuần điều trị tích cực, cô gái đã tỉnh táo, nói chuyện được, có thể cử động chân tay, tuy nhiên vẫn chưa thể tự đi lại bình thường. Các bác sĩ cho rằng nữ sinh này sẽ tiếp tục tập phục hồi chức năng trong thời gian tới.

Bác sĩ kiểm tra vận động cho bệnh nhân. Ảnh: Ngọc Dung.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ cho biết, đột quỵ ở những người trẻ như bệnh nhân trên thường bắt nguồn từ dị dạng mạch máu não bẩm sinh. Với người có lối sống thiếu khoa học như thức khuya, căng thẳng kéo dài và ít vận động, nguy cơ càng cao hơn.

Đột quỵ có 2 dạng cơ bản: Nhồi máu não (chiếm 80%) và chảy máu não (chiếm 20%), với các mức độ khác nhau, từ nhẹ (tự hồi phục, không di chứng) đến rất nặng (đe dọa tính mạng hoặc tử vong ngay).

Tuy xuất huyết não ít hơn nhồi máu não nhưng tỷ lệ tử vong cao hơn và các bệnh nhân còn sống sót bị di chứng sa sút trí tuệ cũng như di chứng tàn phế rất nặng nề.

Hiện nay, tỷ lệ mắc đột quỵ ở người trẻ (dưới 45 tuổi) chiếm khoảng 10-15%, dưới 50 tuổi là 15-20% trên tổng số ca bệnh đột quỵ.

Đặc biệt, bác sĩ Dũng khuyến cáo trong thời gian tới, thời tiết chuyển lạnh khiến số bệnh nhân đột quỵ gia tăng, đồng thời bệnh có xu hướng trẻ hóa, nhiều trường hợp dưới 30 tuổi. Nhiệt độ thấp không chỉ gây co thắt mạch máu làm tăng huyết áp mà còn làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông dẫn đến đột quỵ.

Người trẻ có tâm lý chủ quan, ít khi theo dõi chỉ số huyết áp, ít tập luyện, chế độ ăn uống gây thừa cân, béo phì và không đi khám sức khỏe định kỳ, chỉ đến khi có bệnh hoặc đột quỵ phải nhập viện mới biết mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp…

Trong cấp cứu đột quỵ, bác sĩ Dũng cảnh báo tình trạng nhập viện muộn còn chiếm tỷ lệ rất lớn (trên 70%). Nghiên cứu tại hơn 10 trung tâm trên cả nước với hơn 3.000 bệnh nhân cho thấy chỉ khoảng 22-25% số người bệnh được đưa đến viện trong "giờ vàng" là 4-5 giờ đầu sau khi khởi phát triệu chứng.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo, khi có dấu hiệu của đột quỵ - FAST, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế có chuyên môn về cấp cứu đột quỵ càng sớm càng tốt.

F (FACE): Miêu tả sự biến đổi của khuôn mặt, bệnh nhân có thể bị liệt, méo miệng.

A (ARM): Bệnh nhân cử động khó hoặc không thể cử động tay chân, tê liệt 1 bên cơ thể.

S (SPEECH): Bệnh nhân khó nói, phát âm không rõ, nói dính chữ, nói ngọng bất thường.

T (TIME): Khi xuất hiện đột ngột các triệu chứng trên hãy nhanh chóng gọi 115 hoặc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Hiện nay, Trung tâm Đột quỵ đã xây dựng bộ video tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng giúp người dân nhận biết sớm dấu hiệu và nguy cơ đột quỵ.

Video nhận biết và sơ cứu đột qụy tại nhà. Nguồn BV Bạch Mai.

