Leah Shutkever lập 3 kỷ lục thế giới. Ảnh: GWR

Leah Shutkever sinh sống ở Anh vừa có màn thể hiện ấn tượng, khi giành 3 kỷ lục ăn nhanh nhất thế giới, ngay tại trụ sở của tổ chức Guinness thế giới ở London, theo GWR.

Hành trình trở thành người phá kỷ lục

Chia sẻ về cơ duyên đến với những kỷ lục thế giới, Leah cho biết mọi chuyện bắt đầu khá tình cờ. Khi mới thành lập một kênh YouTube chuyên thực hiện các thử thách ăn uống, cô tình cờ đạt kỷ lục ăn một cái bánh cam phủ sô cô la trong thời gian nhanh nhất, khoảng hơn 57 giây.

Từ đó, Leah quyết định thử sức thêm nhiều món ăn khác và không ngờ điều này mở ra sự nghiệp hoàn toàn mới.

Cô được một chương trình truyền hình liên hệ. Chương trình muốn Leah chính thức thử phá kỷ lục trên sân khấu dưới sự chứng kiến của giám khảo tổ chức Guinness thế giới và Leah đã thành công.

“Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự hưng phấn như thế trong đời. Và kể từ đó, tôi luôn theo đuổi cảm giác ấy”, cô chia sẻ.

Từ một thử thách trên YouTube, Leah dần biến khả năng ăn nhanh thành một sự nghiệp đặc biệt. Đến nay, cô đã có 42 kỷ lục thế giới mang tên mình.

Leah lập kỷ lục ăn bánh burrito nặng khoảng 600g trong thời gian 30,75 giây. Ảnh: GWR

Giành lại kỷ lục ăn bánh burrito

Tháng 8/2026, Leah đến trụ sở Guinness World Records tại London và lập liên tiếp 3 kỷ lục. Cô lập kỷ lục khi ăn được 8 chiếc bánh quẩy Tây Ban Nha trong 1 phút. Tiếp đó, Leah lập thêm kỷ lục ăn 613g dâu tây trong 1 phút.

Đáng chú ý nhất vẫn là kỷ lục ăn bánh burrito nhanh nhất. Leah từng giữ kỷ lục này từ năm 2019 với thành tích 35,26 giây. Tuy nhiên, ngày 22/10/2022, nữ vận động viên ăn nhanh nổi tiếng người Mỹ Miki Sudo đã phá kỷ lục của Leah khi hoàn thành việc ăn một chiếc burrito chỉ trong 31,47 giây.

Không chấp nhận để kỷ lục của mình bị bỏ lại quá lâu, Leah đã trở lại và thực hiện màn trình diễn thậm chí còn ấn tượng hơn. Trong lần thử sức mới nhất, cô hoàn thành chiếc bánh burrito nặng khoảng 600g chỉ trong 30,75 giây.

Burrito là món bánh truyền thống của người Mexico, có phần vỏ làm từ bột ngô và phần nhân bánh chế biến từ thịt gà, thịt bò hoặc thịt heo đậm đà, cùng chút rau hấp dẫn.

Theo Leah, tinh thần cạnh tranh là một trong những yếu tố quan trọng giúp cô có đủ động lực để liên tục thử thách bản thân.

Từ kiến trúc sư đến người ăn nhanh

Trước khi trở thành một gương mặt nổi tiếng trong giới ăn nhanh, Leah từng theo học và tốt nghiệp ngành kiến trúc.

Bên cạnh khả năng ăn uống đáng kinh ngạc, cô còn là một người đặc biệt yêu thích thể thao và thể hình. Trên Instagram, Leah thường xuyên chia sẻ cả những buổi tập gym lẫn các thử thách ăn uống mà mình thực hiện.

“Thể hình là cuộc sống và danh tính của tôi. Đó là điều tôi luôn theo đuổi. Nhưng ăn uống thi đấu là công việc của tôi. Tôi muốn duy trì cả hai một cách cân bằng trong cuộc sống”, Leah cho biết.

Khi còn nhỏ, Leah to béo, bị thừa cân. Chính điều đó khiến cô sớm quan tâm đến dinh dưỡng, thể hình và lối sống năng động. Cô yêu thích thể thao và luôn duy trì việc vận động.

Đối với Leah, những kỷ lục Guinness không đơn thuần là những con số. Cô cho rằng việc phá kỷ lục là một trong những thành tựu khiến mình tự hào nhất, thậm chí vượt qua cả cảm giác khi hoàn thành chương trình đại học ngành kiến trúc.