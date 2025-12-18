Ngày 17/12, từ khóa “cô gái bại não trả nợ 400.000 NDT (gần 1,5 tỷ đồng) trong 3 năm” lên thẳng top tìm kiếm Weibo, thu hút hàng chục triệu lượt thảo luận.

Nhân vật chính là cô gái trẻ Lâm Linh, sinh năm 2000, quê Bích Giai (Quý Châu, Trung Quốc). Ngay lúc chào đời, cô gái đã bị vàng da sơ sinh và sau đó bị chẩn đoán bại não, khiến đôi tay run liên tục, giao tiếp khó khăn, trang Sina đưa tin.

Gia đình Lâm Linh rất nghèo, người cha sau đó phải mang nhà đi thế chấp, nợ nần chồng chất. Mẹ của Lâm Linh buộc phải rời quê đi làm thuê suốt 8 năm, mỗi năm chỉ về gặp các con vài lần và không có chỗ ở ổn định để đưa con theo.

Không thể tham gia lao động phổ thông như những người bình thường khác, Lâm Linh tự học make up (trang điểm) qua video mạng, đăng vlog từ năm 2017 với nickname “Lâm Tiểu Từ Ba”.

Để thực hiện được một video, cô gái trẻ phải trang điểm từ sáng đến 2h ngày hôm sau, tự quay và tự dựng video 1-2 ngày mới xong. Mỗi lần chuốt mi, cô đều run tay tới mức quẹt vào mí mắt

Lâm Linh kiên trì học make up và tự làm video, thu hút nhiều người xem. Ảnh: HK01

Vất vả là vậy nhưng Lâm Linh vẫn kiên trì làm đều đặn mỗi ngày. Lâm Linh cho biết: “Bại não chỉ ảnh hưởng vận động, không ảnh hưởng đến trí lực của tôi. Việc người bình thường làm được, chúng tôi cũng làm được”.

Từng bị mỉa mai “giả bệnh để câu view”, “trang điểm chắc có người làm hộ”, nhưng Lâm Linh quyết không chùn bước. Video đầu tiên của cô đạt 246.000 lượt "thích", nhiều người khen cô trang điểm đẹp tự nhiên, rạng ngời. Hơn 40.000 bình luận cổ vũ, những người hâm mộ cũng tăng dần theo thời gian.

Nhờ kiên trì 3 năm làm video, cô đã trở thành blogger làm đẹp với gần 800.000 người theo dõi, giúp gia đình trả số nợ hơn 400.000 NDT. Hiện nay, Lâm Linh còn đưa mẹ cùng làm nội dung mạng, dùng hành động thực tế để phá bỏ định kiến.

Cộng đồng mạng cũng liên tục bày tỏ sự xúc động trước nỗ lực của cô gái bại não này. Nghị lực của Lâm Linh một lần nữa chứng minh rằng, chỉ cần kiên trì đến cùng, nghịch cảnh nào cũng có thể vượt qua.