Ám ảnh đi viện vì sợ tốn tiền

Mới đây, cầm trên tay hóa đơn viện phí hơn 1,7 triệu đồng, Hứa Thị Dự (sinh năm 2002, trú tại xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh) không giấu được sự bất ngờ vì chi phí thấp hơn rất nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng. Trước đó, Dự đã được bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u ở ngực mà cô mang suốt 8 năm.

Từ năm học lớp 9, trong khu ký túc xá của Trường Dân tộc nội trú Lục Ngạn, Dự vô tình phát hiện một khối cứng nhỏ ở ngực trái.

Cô hoang mang sợ hãi nhưng nghĩ tới đi viện sẽ mất khoản chi phí lớn mà gia đình khó xoay xở. Nhưng càng giấu kín, nỗi sợ trong lòng càng lớn dần. Đến năm học cấp ba, Dự phát hiện thêm một khối u khác ở ngực phải.

Sợ bệnh tật, Hứa Thị Dự chỉ dám đắp thuốc nam. Ảnh: NVCC.

“Lúc đó, tôi sợ lắm và nghĩ tới điều tồi tệ nhất, cảm giác thời gian của mình không còn nhiều nữa. Sau đó, tôi mới lấy can đảm nhắn tin cho mẹ. Ngay hôm sau, bố xuống đưa tôi đi khám. Kết quả là khối u lành tính, chưa phải ung thư và cần theo dõi", Dự kể.

Sau đó gia đình chọn chữa bằng thuốc nam, đây là phương pháp quen thuộc với nhiều người miền núi vì tạo cảm giác an tâm và ít tốn kém hơn. Dự uống, đắp nhiều loại thuốc lá nhưng khối u vẫn không biến mất.

Tiếp đó cô lại xuống Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Bắc Ninh khám, chọc sinh thiết là khối u lành tính nên tiếp tục sống chung, thi thoảng vẫn uống thuốc nam.

Khi lên đại học, nhịp sinh hoạt của Dự đảo lộn vì thường xuyên thức khuya, căng thẳng kéo dài kèm áp lực tâm lý cá nhân. Cũng trong khoảng thời gian này, khối u ở ngực phải phát triển nhanh hơn.

Tuy nhiên, nỗi lo tiền bạc khiến Dự liên tục trì hoãn việc điều trị. Mỗi lần nghĩ tới phẫu thuật, cô lại hình dung những khoản viện phí vượt quá khả năng của gia đình.

Bất ngờ vì chi phí chỉ hết 1,7 triệu đồng

Năm 2025, khi tốt nghiệp đại học và đi làm, Dự mới dám nghĩ tới việc chữa trị. Cô để dành 3 tháng lương khoảng 24 triệu đồng để chuẩn bị đi khám. Mặc dù lên mạng tra cứu và hỏi thêm nhiều người khác về chi phí, kinh nghiệm đi viện nhưng cô vẫn thấp thỏm về số tiền sẽ phải thanh toán.

Dự nhập viện tại Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh. Ảnh: NVCC.

Sau khi Dự vào điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh, bác sĩ trao đổi khối u đã quá lớn, không thể gây tê như thông thường mà phải gây mê phẫu thuật. Sau đó, ca mổ diễn ra ngày 25/3 nhanh hơn những gì cô tưởng tượng.

Điều khiến Dự bất ngờ nhất là khoảnh khắc cầm hóa đơn viện phí sau khi xuất viện. Chi phí khám ban đầu là 571.000 đồng. Tổng viện phí cho phẫu thuật và điều trị nội trú là hơn 1,7 triệu đồng.

Cô đứng lặng rất lâu khi nhìn tờ hóa đơn, cảm giác như trút được tảng đá đè trong lòng suốt nhiều năm. Theo lý giải, phần lớn chi phí điều trị đều được BHYT chi trả, nhưng điều khiến cô day dứt không phải số tiền nữa mà là quãng thời gian quá dài sống trong sợ hãi.

“Tôi nghĩ, sao chỉ có từng này tiền mà mình lại sợ suốt bao nhiêu năm như vậy, đã đối xử tệ với sức khỏe của bản thân quá lâu. Số tiền còn lại tôi gửi biếu mẹ một ít và dành đi học thêm các kỹ năng để phục vụ công việc trong tương lai”, Dự chia sẻ.

Nhìn lại quá trình nhiều năm mang khối u trong im lặng, Dự cho rằng nhiều người trẻ ở nông thôn không hẳn chủ quan với sức khỏe mà là sợ cảm giác không đủ khả năng chi trả viện phí. Ngoài ra, việc ngành y tế công khai giá dịch vụ, đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh và mở rộng quyền lợi bảo hiểm đang giúp nhiều người bớt e ngại hơn khi đến bệnh viện.

Người tham gia BHYT được hưởng nhiều lợi ích thiết thực Từ năm 2025, nhiều quy định mới về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, mang lại thêm quyền lợi và sự thuận tiện cho người tham gia. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Người tham gia BHYT được hưởng nhiều lợi ích thiết thực như: - Giảm áp lực tài chính: Tăng mức chi trả và hỗ trợ từ quỹ BHYT, giúp người bệnh tiết kiệm đáng kể chi phí khám, điều trị và nằm viện. - Tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao: Người dân có thêm cơ hội sử dụng các kỹ thuật, dịch vụ y tế hiện đại mà không quá lo ngại về chi phí. - Thuận tiện hơn khi khám chữa bệnh: Quy định thông tuyến tiếp tục được mở rộng, giúp người tham gia dễ dàng lựa chọn cơ sở y tế phù hợp mà vẫn được đảm bảo quyền lợi BHYT.

