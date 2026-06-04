Wildine Aumoithe xuất hiện trên sàn diễn tại Tuần lễ thời trang New York. Ảnh: Guinnessworldrecords

Sinh ra tại Miami, bang Florida (Mỹ), Wildine Aumoithe mắc một dạng bệnh lùn cực hiếm gặp, khiến cô chỉ cao 72cm khi trưởng thành.

Khi mới chào đời, các bác sĩ từng nói với bố mẹ Wildine rằng, cô khó có thể sống quá 24 giờ. Nhưng cô đã vượt qua nghịch cảnh và mới tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân thiết kế đồ họa vào tháng 5/2026, ở tuổi 23.

Do tình trạng sức khỏe của mình, cùng với bệnh hen suyễn và tiểu đường, Wildine cho biết cô đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình ra vào bệnh viện và phải ngồi xe lăn.

Căn bệnh lạ và chiều cao khiêm tốn khiến cuộc sống của cô gặp nhiều khó khăn. Cô phải sử dụng xe lăn và cần sự hỗ trợ của gia đình trong nhiều sinh hoạt thường ngày.

Những công việc tưởng chừng đơn giản như lên xuống giường, lấy đồ vật trong nhà hay di chuyển giữa các phòng đều cần sự trợ giúp từ người thân. Cô cho biết, mẹ là người luôn đồng hành, hỗ trợ mình trong hầu hết các hoạt động, theo Irishmirror.

“Tôi sử dụng xe lăn điện để tự di chuyển trong nhà. Khi làm việc với máy tính, tôi thường ngồi trên sàn vì đó là tư thế thoải mái và thuận tiện nhất. Do tay chân ngắn nên tôi cần người giúp lấy một số vật dụng ở những vị trí khó với tới”, cô chia sẻ.

Wildine Aumoithe phải dùng xe lăn để di chuyển. Ảnh: Irishmirror

Không chỉ đối mặt với những trở ngại về thể chất, cô gái 23 tuổi còn phải vượt qua nhiều rào cản xã hội để theo đuổi đam mê và xây dựng sự nghiệp riêng.

Hiện tại, Wildine làm công việc thiết kế đồ họa tự do, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực người mẫu - ngành nghề vốn được xem là đề cao các tiêu chuẩn hình thể khắt khe.

Tháng 10/2021, Wildine chính thức được tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người phụ nữ không thể tự đi lại có chiều cao thấp nhất thế giới. Năm 2023, cô được công nhận là người mẫu chuyên nghiệp thấp nhất thế giới.

Đối với Wildine, kỷ lục thế giới không đơn thuần là một danh hiệu. Đó còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong hành trình vượt qua nghịch cảnh.

“Được kỷ lục thế giới công nhận là một vinh dự lớn. Điều đó đại diện cho sự kiên trì, chăm chỉ và khả năng vượt qua những rào cản tưởng chừng không thể. Tôi muốn cho cả thế giới thấy rằng, dù tôi thấp bé, tôi vẫn có thể sống cuộc sống tốt nhất của mình và chinh phục thế giới này”, cô nói.

Wildine cho biết, điều khiến cô tự hào nhất là câu chuyện của mình truyền cảm hứng cho những người khuyết tật, những ai đang cảm thấy bị giới hạn bởi hoàn cảnh sống, tiếp tục theo đuổi ước mơ.

“Chiều cao chỉ là một con số, không phải giới hạn. Dù sinh ra với một dạng bệnh lùn hiếm gặp, tôi vẫn có thể đạt được những mục tiêu mà mình luôn mong muốn”, cô khẳng định.