Riley Lemon (29 tuổi), một nhà sáng tạo nội dung tại Mỹ, chưa từng nghĩ việc nói lời tạm biệt với ai đó lại khiến mình cảm thấy trống trải, cho đến khi gặp bạn gái người Đức, Karin.

Riley Lemon bay từ Mỹ qua Đức để gây bất ngờ cho bạn gái. Ảnh: People

Tình yêu của cặp đôi cách nhau hơn 8.000km



Riley Lemon là người thường xuyên chia sẻ hành trình tìm kiếm tình yêu trên mạng xã hội. Anh từng trải qua 27 buổi hẹn hò đầu tiên ở nhiều bang khác nhau của nước Mỹ, thậm chí còn nhờ mẹ cùng tham gia các video tìm kiếm "một nửa" tại hiệu sách, quán cà phê...

Tuy nhiên, người khiến anh rung động nhất lại không sống cùng quốc gia. Karin biết đến Riley thông qua những video này và chủ động liên lạc với anh qua mạng.

Lần đầu tiên cả hai gặp mặt trực tiếp là tháng 10/2025 tại Nashville khi Karin từ Munich (Đức) sang Mỹ du lịch. Dù khoảng cách địa lý rất xa, họ nhận thấy sự đồng điệu ngay từ khi gặp mặt.

Đến tháng 1/2026, họ chính thức trở thành một cặp.

"Cả hai đều yêu thích du lịch và khám phá. Thay vì chỉ tập trung vào khó khăn của việc yêu xa, chúng tôi cố gắng biến khoảng cách thành cơ hội để cùng nhau tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ", Riley cho biết.

Nhờ điều kiện làm việc và chế độ nghỉ phép tại Đức, cặp đôi có thể dành những khoảng thời gian dài để đồng hành cùng nhau. Trong thời gian quen nhau, họ đã cùng đặt chân tới nhiều quốc gia như Áo, Pháp và Anh.

Tuy nhiên, sau khi chuyến thăm Nashville của Karin kết thúc vào ngày 8/5, Riley cảm thấy lần chia tay này đặc biệt hơn những lần khác.

Cặp đôi du lịch đến Vịnh Hạ Long, Việt Nam. Ảnh: People

Gây bất ngờ cho bạn gái bằng chuyến du lịch Việt Nam

Sau khi tiễn bạn gái tại sân bay quốc tế Nashville (Mỹ), Riley lái xe trở về nhà với cảm giác lưu luyến khó tả. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày, anh đã đặt vé máy bay sang Đức để gặp lại cô.

"Tôi nhận ra mình thực sự không muốn chờ thêm vài tháng nữa mới được gặp cô ấy. Lần đầu tiên sau rất lâu, việc chia tay một người khiến tôi đau lòng", Riley chia sẻ.

Tình yêu đã thôi thúc chàng trai thực hiện chuyến hành trình vượt đại dương đến tận nhà bạn gái tại Đức. Nhưng đó mới chỉ là một phần trong kế hoạch bí mật mà anh đã chuẩn bị, tờ People đưa tin mới đây.

Khi xuất hiện trước cửa nhà Karin, Riley mang theo một lá thư viết tay. Bên trong không phải những lời yêu thương thông thường mà là lịch trình của một chuyến du lịch bất ngờ dành cho cả hai.

Anh muốn tạo ra một kỷ niệm mà cả hai sẽ nhớ mãi. Điểm đến được anh lựa chọn là Việt Nam.

Dù đã đi qua hơn 30 quốc gia trên thế giới, Karin vẫn luôn ấp ủ ước mơ được khám phá đất nước hình chữ S. Chính vì thế, Việt Nam trở thành lựa chọn hoàn hảo cho màn bất ngờ đặc biệt này.

Ngày 9/5, khi Riley xuất hiện trước cửa nhà, Karin hoàn toàn bất ngờ.

"Có lẽ cô ấy đã mất vài giây để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô ấy không thể tin rằng tôi lại bay nửa vòng trái đất để gặp mình chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi rời Nashville", Riley nhớ lại.

Trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt ấy, Karin hồi hộp xúc động mở phong bì chứa lá thư. "Em hơi lo đấy", cô nói. Nhưng khi nhìn thấy lịch trình chuyến đi bên trong, cô lập tức thốt lên: "Không thể nào!".

Sự ngạc nhiên càng lớn hơn khi cô biết cả hai sẽ khởi hành chỉ vài giờ sau đó. "Anh bị điên à?", Karin bật cười hỏi người yêu.

Ngay sau đó, cặp đôi lên đường tới Việt Nam và dành hơn 2 tuần khám phá nhiều địa danh nổi tiếng như Hà Nội, Hội An và TPHCM.

Theo Riley, điều khiến chuyến đi trở nên đặc biệt không nằm ở quãng đường hay chi phí, mà ở những trải nghiệm lần đầu tiên họ cùng chia sẻ.

"Đó là lần đầu chúng tôi đến Việt Nam, lần đầu cùng chạy xe máy qua những con phố đông đúc và lần đầu cùng nhau khám phá một nền văn hóa hoàn toàn mới", anh nói.

Dù chuyến đi khiến nhiều người trầm trồ bởi sự lãng mạn, Riley cho rằng giá trị lớn nhất của món quà là sự chân thành, khiến người mình yêu cảm thấy được thấu hiểu, được trân trọng và được yêu thương.

Sau 5 tháng bên nhau, Riley thừa nhận Karin đã thay đổi hoàn toàn cách anh nhìn nhận về tình yêu.

"Suốt nhiều năm tôi tìm kiếm tình yêu mà không thành công. Nhưng rồi tôi nhận ra, người phù hợp không phải lúc nào cũng xuất hiện ở nơi bạn mong đợi. Đôi khi người ấy sống cách bạn hơn 8.000km, nhưng lại khiến bạn cảm thấy gần gũi hơn bất kỳ ai khác từng xuất hiện trong cuộc đời mình", anh chia sẻ.