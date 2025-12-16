Xuanxuan, một biên tập viên video bán thời gian đến từ thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), từng vật lộn với chứng lo âu xã hội kéo dài.

Mùa đông năm 2022, cuộc đời Xuanxuan đã thay đổi. Cô chú ý đến những con mèo hoang đang run rẩy ngoài trời lạnh nên mang chúng về chăm sóc. Theo thời gian, ngôi nhà của cô dần trở thành nơi trú ẩn cho hơn 120 con mèo.

Xuanxuan đã vượt qua chứng lo âu xã hội, tham dự đám cưới của người lạ để xin thức ăn thừa về nuôi mèo. Ảnh: SCMP

Lòng trắc ẩn khiến áp lực kinh tế ngày càng lớn. Bởi chi phí nuôi 1 con mèo nhỏ vào khoảng 3 NDT/ngày (hơn 11 nghìn đồng), đồng nghĩa với việc chi tiêu hàng ngày của cô vượt quá 300NDT (hơn 1 triệu đồng).

Bước ngoặt xảy ra khi Xuanxuan tham dự đám cưới và nhận thấy một lượng lớn thức ăn thừa bị vứt bỏ. Trải nghiệm đó khiến cô nảy ra “kế hoạch giải cứu đồ ăn thừa”, thu gom thức ăn để mang về nuôi những chú mèo ở nhà mình.

Với một người mắc chứng lo âu xã hội, việc tiếp cận và trò chuyện với người lạ là thử thách rất lớn.

“Tôi vốn bị chứng sợ giao tiếp. Mỗi lần mở miệng nói chuyện đều cần rất nhiều can đảm. Nhưng nghĩ đến những con mèo đang chờ ở nhà, tôi lại có thêm động lực để bước ra, đối mặt với mọi người”, Xuanxuan chia sẻ với Cover News.

May mắn, phản ứng mà cô nhận được lại tích cực ngoài mong đợi. Phần lớn các cặp đôi mới cưới đều thấu hiểu và ủng hộ, thậm chí có người còn nhiệt tình mời cô ở lại dự tiệc. Để bày tỏ sự biết ơn, Xuanxuan thường mừng cô dâu chú rể 100 NDT (gần 400 nghìn đồng), vui vẻ gọi đó là “vé ăn của mèo con hoặc chó con”.

Suốt 3 năm qua, trung bình cứ 10 ngày Xuanxuan lại tham dự một tiệc cưới. Thời điểm bận rộn nhất, cô có thể mang về tới 30kg thức ăn sạch sẽ, chưa ai đụng tới, gồm thịt gà, cá vược và tôm. Khi về đến nhà, cô sẽ hấp lại thức ăn để giảm dầu mỡ và muối cho phù hợp với động vật.

Nhờ việc thu gom thực phẩm này, mỗi tháng Xuanxuan tiết kiệm được từ 1.000-2.000 NDT (3,7- 7,4 triệu đồng). Quan trọng hơn, hành động của cô còn góp phần giảm lãng phí thực phẩm.

Những video ghi lại quá trình đóng gói đồ thừa tại tiệc cưới được Xuanxuan đăng tải trên mạng, nhanh chóng thu hút sự chú ý, giúp cô có được hơn 1,5 triệu người theo dõi. Trong đó có video gây sốt đạt 50 triệu lượt xem và hơn 1,5 triệu lượt "thích".

Các cặp đôi đều tỏ ra thấu hiểu và ủng hộ hành động của Xuanxuan. Ảnh: Baidu

“Những gì tôi làm rất có ý nghĩa, vừa giảm lãng phí thực phẩm, vừa giúp đỡ động vật hoang. Tôi hy vọng những người biết được việc làm này sẽ trân trọng đồ ăn ăn hơn và quan tâm đến những con vật bị bỏ rơi”, cô chia sẻ.

Xuanxuan cũng cho biết, “sứ mệnh” này đã giúp cả cô và những con mèo cùng chữa lành và trưởng thành.

“Chúng đã cho tôi dũng khí để vượt qua sự sợ hãi của bản thân, làm những điều mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới”, cô nói.

Câu chuyện của Xuanxuan nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự ủng hộ. Một bình luận viết: “Đây là một sáng kiến tuyệt vời. Sau tiệc cưới luôn có rất nhiều thức ăn bị bỏ phí. Cách làm này vừa giúp động vật, vừa giảm rác thải thực phẩm, rất đáng được nhân rộng”.

Một ý kiến khác nhận xét: “Một cô gái tốt bụng, dành nhiều tình yêu thương cho những con vật bị bỏ rơi khiến tôi rất khâm phục”.