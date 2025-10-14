Hơn 4 tháng trước, tình cờ xem video về trào lưu nuôi dê làm thú cưng ở nước ngoài, vợ chồng chị Linh Chi (phường Tương Mai, Hà Nội) thấy vừa lạ vừa thú vị.

Vốn là những người yêu động vật, cả hai nhanh chóng nảy ra ý định mua dê về nuôi. Họ liên hệ ngay với một người bạn có đàn dê cảnh ở Đà Lạt và quyết định đặt mua một con mới sinh với giá 20 triệu đồng, bao gồm cả chi phí vận chuyển.

Chị Chi cho biết, dê được vận chuyển ra Hà Nội bằng tàu hỏa. Cả nhà háo hức đến mức ra tận ga đón “thành viên mới” về nhà.

“Đó là một con dê cái lông trắng muốt, phần đầu và cổ có pha chút lông màu nâu. Đôi mắt của dê đen long lanh. Tôi vừa nhìn đã thấy thích”, chị nhớ lại.

Con dê tên Jam được vợ chồng chị Chi đón về nhà với giá 20 triệu đồng, bao gồm cả chi phí vận chuyển

Theo chia sẻ của chị, “thành viên mới” được gia đình đặt tên là Jam. Lúc mới đón về, Jam chỉ nặng khoảng 3kg. Song, sau 4 tháng nuôi, con vật này đã nặng 10kg.

“Tới giai đoạn trưởng thành, dê có thể cao khoảng 45cm, cân nặng dao động từ 20 đến 25kg”, nữ gia chủ nói thêm.

So với các loài thú cưng quen thuộc khác, chị Chi thấy nuôi dê vừa khó vừa dễ và cần nhất là sự kiên nhẫn.

Theo quan sát của chị, Jam khá nghịch ngợm, có lúc lì lợm, dạy bảo khó hơn chó, mèo. Sau nhiều lần thử, chị rút ra kinh nghiệm là khi dê nghịch hay cắn linh tinh, chỉ cần "xuỵt" và nói "không được" là dê dừng ngay.

Chị thừa nhận dê thông minh nhưng phải dạy bằng cách mềm mỏng.

Song, ngược lại, nữ gia chủ cũng nhận thấy dê có một số điểm đáng yêu như: thường có hành động giống trẻ con - bày trò để xin ăn, làm nũng…

Video con dê thực hiện động tác xoay vòng để xin thức ăn, thu hút nhiều lượt xem

Chị Chi cho hay, nguồn thức ăn chủ yếu của dê là cỏ/lá khô và một số loại củ, hoa quả, rau xanh (như quả mọng, ngô, khoai, lá mít, chuối…).

Trong quá trình nuôi, chị cũng phải chú ý khẩu phần, tránh cho dê ăn đồ ướt quá có thể làm con vật bị rối loạn tiêu hóa.

Trung bình mỗi tháng, chị tốn khoảng 2 triệu đồng cho việc nuôi dê, trong đó chi phí mua thức ăn chiếm phần lớn.

Chị Chi cho biết, việc nuôi dê cảnh đòi hỏi cần nhiều thời gian, công sức nhưng xứng đáng vì loài vật này rất tình cảm, hay quấn quýt với người cho ăn

“Thời gian đầu nuôi dê, gia đình mình thấy khá lúng túng vì chưa có kinh nghiệm. Dù đang nuôi 1 chú chó và 2 chú mèo nhưng mình thấy việc chăm dê khác hoàn toàn.

Jam ăn gần như suốt ngày, lúc nào cũng nhai, chắc chỉ mỗi lúc ngủ là miệng dừng hoạt động”, chị hài hước kể.

Người phụ nữ cũng tiết lộ, vì Jam thuộc giống dê cảnh, không có tuyến mồ hôi nên không bị ám mùi như mọi người thường nghĩ.

Chưa kể, con vật này có lớp dầu dưới da để lông mượt hơn nên không cần tắm nhiều, chỉ cần lau khăn ẩm cho sạch.

Ngoài ra, chị còn cho dê tiêm phòng định kỳ, làm chuồng riêng, lót rơm và cỏ khô. Dê sẽ tự đi vệ sinh trong chuồng và chuồng thường xuyên được phơi nắng để đảm bảo thơm tho, sạch sẽ.

Bố của chị Chi từ phản đối đến yêu thích "thành viên mới" của gia đình

Chị Chi cho biết, từ ngày nuôi dê, các thành viên trong gia đình chị bận rộn hơn vì vừa chăm sóc vừa phải theo dõi. Song, ai nấy đều thấy vui và thích thú khi chứng kiến những hành động, biểu cảm đáng yêu của dê.

“Bố mẹ mình ban đầu không thích nhưng bây giờ lại yêu quý và chăm sóc Jam như cháu cưng.

Có thêm thành viên, lúc chúng mình đi làm, bố mẹ cũng bớt trống vắng. Cứ rảnh rỗi là mọi người lại chăm dê, hết cho ăn lại tắm rửa, chơi đùa, đưa đi dạo phố”, chị chia sẻ.

Vợ chồng chị Chi tranh thủ lúc rảnh rỗi đưa thú cưng đi dạo phố

Hàng ngày, vợ chồng chị Chi còn quay video, ghi lại những khoảnh khắc dễ thương của Jam và đăng lên mạng, lưu giữ kỷ niệm.

Họ cũng rất bất ngờ khi mỗi video về Jam đều thu hút lượng lớn lượt xem và nhận được nhiều bình luận yêu thích, khen ngợi.

Thậm chí, có lần thấy chị Chi đưa thú cưng đi dạo, một số người còn nhận ra Jam và xin chụp ảnh cùng khiến chị vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Chị không ngờ “thành viên nhí” của gia đình lại được yêu mến đến vậy.

Ảnh, video: Jam Cô Nương