Đều đặn mỗi sáng thức dậy, anh Hoàng Ngọc Đại ở xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ (thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) lại tất bật ra vườn, kiểm tra đàn gà cưng và cho chúng ăn uống đầy đủ trước khi bắt đầu ngày mới.

Đàn gà anh Đại nuôi hiện có 5 con, thuộc giống gà đuôi dài. Trong đó, 3 con là gà đuôi dài Tân Châu (nguồn gốc Việt Nam) và 2 con giống Onagadori của Nhật Bản.

“Mình bắt đầu biết, tìm hiểu và nuôi các giống gà đuôi dài từ hơn 10 năm trước. Mình chọn loài động vật này vì chúng có bộ lông rất dài và nhiều màu sắc đẹp mắt”, anh Đại nói.

Anh Đại bên dàn gà cưng. Trong đó, hai con thứ 3, 4 (từ trái sang) thuộc giống gà đuôi dài Onagadori của Nhật Bản

So với một số loại gà cảnh và vật nuôi quen thuộc khác, anh Đại nhận thấy gà đuôi dài có ưu điểm là kinh phí vừa phải, dễ nuôi (với cả người mới tập nuôi), tính cách lại hiền lành, không gây nguy hiểm.

Tuy nhiên, nhược điểm là chúng phù hợp với các gia đình có không gian sân vườn rộng rãi hơn là nuôi trong nhà ống ở thành phố hay chung cư.

Gà đuôi dài dễ nuôi, kinh phí ít và không tốn thời gian chăm sóc nên được nhiều người chọn làm thú cưng

Anh Đại cho hay, vài năm nay, gà đuôi dài Onagadori trở thành vật nuôi phổ biến ở Việt Nam và được một số trang trại trong nước nhân giống thành công nên giá thành không quá đắt đỏ.

Thông thường, 1 con Onagadori được bán với giá dao động từ 1,5 đến 3 triệu đồng, có các màu đặc trưng như điều (tía), chuối (chuối trắng, chuối vàng, chuối lửa), khét (khét vàng, khét đỏ, khét chuối, khét sữa), cú hay xám, ô (đen), nhạn (trắng).

Trong đó, những con Onagadori đuôi dài hơn 3m có giá khá cao, có thể tới vài chục triệu đồng/con.

“Dòng gà đuôi dài Tân Châu cũng có những nhóm màu như Onagadori, nhưng trọng lượng nhẹ hơn, khoảng 1-1,5kg/con và đuôi ngắn hơn, trung bình khoảng 50-100cm.

Gà Onagadori nặng từ 1,5 đến 2kg/con và độ dài đuôi đạt từ 1-3m. Giống gà này càng nuôi đuôi càng dài nhưng rất khó giữ vì gà hay dẫm lên, làm gãy, rụng lông đuôi. Hoặc nếu chúng ốm, sợi lông ở đuôi cũng có thể bị hỏng, rụng”, anh Đại chia sẻ thêm.

Giống gà Oragadori có đuôi dài hơn

Gà Tân Châu là giống gà bản địa của Việt Nam có thân hình nhỏ, chân ngắn, màu lông sặc sỡ. Đặc biệt, bộ lông cổ, đuôi và cánh của chúng khá dài và mượt

Theo kinh nghiệm của chàng trai 29 tuổi, để gà đuôi dài sống khỏe cần chăm sóc khoa học, tỉ mỉ.

Tuy chúng sử dụng nguồn thức ăn quen thuộc là thóc, gạo, cám như các giống gà ta thông thường nhưng người nuôi nên bổ sung cả ngũ gốc, chất đạm để gà sinh trưởng tốt hơn, thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương.

Trong giai đoạn gà thay lông cần cho chúng ăn thêm một số loại mồi tươi như giun, sâu, dế… hoặc rau, trái cây và cả thuốc bổ máu.

Bên cạnh đó, gà cũng cần được tiêm phòng đầy đủ và tắm rửa sạch sẽ hàng tuần để tránh mắc bệnh cũng như duy trì bộ lông dài, mượt.

Trong đàn gà của anh Đại, con Onagadori có lông đuôi dài nhất đạt gần 1,8m. Để gà sở hữu bộ lông đuôi ấn tượng, anh tốn khoảng hơn 2 năm chăm sóc

Đại cho biết, anh thường tắm cho gà mỗi tuần 1-2 lần để lông sạch và chắc khỏe. Đây cũng là công đoạn 9X thấy tốn thời gian và công sức nhất.

Vào mùa hè, gà tắm xong có thể cho ra nắng để phơi khô lông theo cách tự nhiên. Nhưng thời điểm mưa dài ngày hoặc sang mùa đông, anh phải dùng máy sấy, sấy chừng 15-20 phút nhằm làm khô bộ lông, tránh để gà bị ốm.

Gà đuôi dài được tắm và sấy lông cẩn thận để duy trì vẻ ngoài đẹp mắt

Vì đặc thù đuôi dài tới cả mét nên loại gà này thường được nuôi trên cầu đứng hoặc tủ nuôi có thiết kế riêng, nên được ví von là loài "chân không chạm đất". Nhờ đó, người nuôi thuận tiện xử lý chất thải và dọn dẹp vệ sinh.

Buổi tối khi đi ngủ, gà còn được cột đuôi, cuốn lại rồi buộc, treo lên để tránh bị dính bẩn hay dẫm lên.

“Giống gà này có bộ đuôi khá dài, nếu không thiết kế kiểu chuồng trại treo thì đuôi gà dễ dính vào chất thải của chúng hay bị giẫm lên, làm mất đi vẻ quyến rũ tự nhiên”, 9X Phú Thọ cho hay.

Gà đuôi dài được nuôi trên cầu đứng nên được ví von là "chân không chạm đất". Chúng gần như không tiếp xúc với nền đất nên hạn chế khả năng mắc bệnh hơn gà chăn thả ở sân vườn

Anh cũng lưu ý, để giảm thiểu tỷ lệ ốm bệnh, gà cần được nuôi ở không gian sạch sẽ, thoáng mát, có mái che.

Phía dưới chuồng nuôi chỉ cần đặt 1 khay hứng chất thải, để ngay dưới vị trí đứng của con gà, sau đó đổ dọn hàng ngày để giữ vệ sinh sạch sẽ, tránh ruồi muỗi.

Đại tiết lộ, chi phí nuôi gà đuôi dài mỗi tháng khoảng 100.000 – 200.000 đồng. Đây là thú vui không tốn kém nhưng hỗ trợ người nuôi giải tỏa tinh thần, xua tan mệt mỏi từ công việc, cuộc sống.

Với anh, gà đuôi dài cũng là loài vật mang lại nhiều giá trị giáo dục, giúp mọi người dễ dàng tiếp cận các khái niệm sinh học khi quan sát chúng ăn uống, đi lại thường ngày.

Ảnh, video: Hoàng Ngọc Đại