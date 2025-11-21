Tình yêu vượt thử thách

Hoàng Hương (quê Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp) có ngoại hình mũm mĩm, dễ thương. Tuy nhiên, cân nặng 130kg từng là rào cản lớn trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của cô gái sinh năm 2001.

Hương từng trải qua 2 mối tình nhưng đều chia tay trong cay đắng vì đối phương không thật lòng. Cô cảm nhận rõ sự phán xét tiêu cực của họ đối với ngoại hình của mình nên rất buồn chán.

“Nhiều năm rồi, tôi không còn hy vọng gì về tình yêu”, Hương nói.

Cặp đôi hẹn hò sau 1 tuần gặp gỡ

Cho đến khi gặp gỡ Lộc Thọ (SN 1994, quê Đồng Tháp) - chàng trai hơn cô 7 tuổi nhưng có sự kết nối, đồng điệu về tâm hồn, Hương mới tìm lại được cảm giác yêu. Tựa như hai mảnh ghép khớp nhau hoàn hảo, họ đến với nhau nhanh chóng và chân thành.

Hương và Thọ gặp nhau thông qua cuộc mai mối từ người thân đầu năm 2025. Hương không hề biết, trước đó Thọ từng vô tình gặp cô ngoài đường và rất ấn tượng với cô gái mũm mĩm. Trong những dòng tin nhắn đầu tiên, Hương còn khá e ngại.

Sau đó không lâu, cặp đôi hẹn gặp nhau trực tiếp. Hương bất ngờ khi chàng trai tưởng như hướng nội thực chất lại hài hước, vui tính. Buổi gặp ấy, họ nói chuyện với nhau rất nhiều và rất lâu, Thọ chia sẻ với Hương mọi điều từ gia đình đến công việc. Đưa Hương về nhà, Thọ chân tình thổ lộ “ở bên em, anh như một người hoàn toàn khác”.

Hương cũng nhận ra mình đã rung động khi thấy trong ánh mắt của Thọ sự chân thành chứ không phải cái nhìn soi mói, phán xét như các chàng trai khác.

Dẫu vậy, với một chút mặc cảm về ngoại hình, đêm ấy Hương vẫn nhắn tin hỏi Thọ: “Gặp em ngoài đời, anh có hụt hẫng không?”. Thọ trả lời ngay lập tức: “Không! Anh thấy em rất dễ thương”.

Bằng sự chân thành và kiên trì, họ đã thuyết phục được gia đình ủng hộ chuyện kết hôn

Một tuần sau đó, cặp đôi chính thức hẹn hò. Lần đầu về ra mắt, Hương được gia đình Thọ niềm nở chào đón. Thế nhưng, chỉ sau 1 tháng, tình yêu của cặp đôi lại bị mẹ anh phản đối dữ dội.

“Lý do mẹ anh đưa ra là hai đứa không hợp tuổi nhưng tôi biết, nguyên nhân thực sự có lẽ là thân hình tròn trịa của mình. Lúc đầu, gia đình anh có thể không bận tâm nhưng khi nghe mọi người gièm pha, họ sẽ không còn ấn tượng tốt nữa.

Vì chuyện này, anh Thọ và mẹ chiến tranh lạnh một thời gian. Thương anh, đã có lúc tôi muốn buông tay”, Hương tâm sự.

Hương khóc rất nhiều và mỗi lần như vậy, Thọ đều ở bên an ủi. Có lần, Hương dứt khoát chia tay, Thọ sợ hãi đến bật khóc. Anh nhìn vào mắt cô, kiên định nói: “Hãy tin ở anh. Sau cơn mưa trời lại sáng, chuyện tình của chúng mình chắc chắn sẽ có cái kết đẹp”.

Hôn lễ trọn vẹn

Và cái kết đó thực sự đã đến. Mẹ của Thọ cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của con trai nên ủng hộ cặp đôi.

“Sau 9 tháng 9 ngày bên nhau, chúng tôi đã được 2 bên gia đình ủng hộ hoàn toàn. Tôi nhớ mãi ngày mẹ anh Thọ hẹn tôi ra nói chuyện. Mẹ cầm tay tôi nói: ‘Bố mẹ chỉ có một mình Thọ, bây giờ có thêm con, mẹ sẽ thương con như con gái ruột'", Hương kể.

Video ghi lại khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi trong lễ cưới

Lời hứa ấy được mẹ của Thọ thực hiện trọn vẹn trong suốt quá trình chuẩn bị lễ cưới. Biết Hương có thân hình ngoại cỡ, rất khó tìm được chiếc váy vừa vặn, bà đã kiên trì cùng con dâu tương lai đi thử đồ, thậm chí đặt may riêng cho cô một chiếc váy cưới ưng ý.

Không những thế, bà còn tìm mua cho Hương một đôi giày cao gót để cô tự tin tỏa sáng trong hôn lễ của mình.

“Thân hình của tôi khá là khó để ngồi trong chiếc xe hoa 4 chỗ. Thấy vậy, mẹ chồng thuê hẳn một chiếc xe hoa mui trần để tôi ngồi thoải mái nhất. Mẹ còn tự tay sửa lại áo dài cưới cho tôi để khi mặc, tôi trông thanh thoát và đẹp hơn.

Mẹ cũng chính là người trang trí phòng tân hôn cho chúng tôi, tự mình thay ga, gối, nệm. Phần sính lễ, mẹ chuẩn bị rất chu đáo, thể hiện sự tôn trọng với gia đình tôi. Tôi thực sự biết ơn những điều mẹ đã làm cho mình”, Hương chia sẻ.

Hương được mẹ chồng quan tâm hết mực trong quá trình chuẩn bị hôn lễ

Nhờ sự quan tâm sâu sắc của mẹ chồng, cô gái Đồng Tháp đã có một hôn lễ trọn vẹn. Cô tự tin nắm tay chú rể bước tới hôn trường trong chiếc váy cưới lộng lẫy và đôi giày cao gót vừa chân.

Trong hôn lễ, nàng dâu mới xúc động nghe mẹ chồng nhắn nhủ: “Từ nay, con đã là con gái của mẹ, có gì cứ tâm sự với mẹ, không được để trong lòng”.

Lộc Thọ cũng rưng rưng nước mắt thổ lộ với vợ: “Cảm ơn em đã cùng anh bước qua bao thử thách để hôm nay có một cái kết thật đẹp cho hai đứa mình. Cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ anh”.

Và khi cùng nhau hát ca khúc “Ta là của nhau” – ca khúc mà Thọ đã dành nhiều ngày để học thuộc lời và bắt đúng nhịp chỉ vì chiều theo ý nguyện của vợ, cặp đôi cảm nhận rõ hơn tình yêu mãnh liệt của mình.

“Sau tất cả, tôi thấy mình may mắn khi có một tình yêu đẹp, một người chồng thật lòng thương mình và một người mẹ chồng tâm lý, bao dung”, Hương chia sẻ.

Ảnh và video: NVCC