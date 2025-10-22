Bạn muốn hẹn hò tập 1153:

Lê Văn Anh (quê Hà Tĩnh, hiện kinh doanh thời trang tại TPHCM) đến chương trình Bạn muốn hẹn hò ở tuổi 34 với mong muốn tìm được cô gái phù hợp để kết hôn. Ông chủ cửa hàng thời trang gây ấn tượng với vẻ ngoài lịch lãm, phong thái tự tin và sự hoạt ngôn.

Thu Hiền và Văn Anh trên sóng Bạn muốn hẹn hò số mới nhất. Ảnh cắt từ clip

Văn Anh tự nhận bản thân là chàng trai năng động, quyết đoán, có chí cầu tiến và giao tiếp tốt. Anh chàng đã có 9 năm kinh doanh trong lĩnh vực thời trang nam, từng vượt qua khoảng thời gian khởi nghiệp đầy gian nan để có sự nghiệp như hiện tại.

Tuy nhiên, một điều anh thấy mình chưa ổn là quá cầu toàn.

Văn Anh từng trải qua 3 mối tình, trong đó mối sâu đậm nhất kéo dài suốt 5 năm. Thời điểm đó, anh đang tập trung khởi nghiệp nên không có nhiều thời gian dành cho người yêu. Thiếu sự quan tâm và chia sẻ khiến cả hai dần xa cách và chia tay trong tiếc nuối.

Đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò, Văn Anh mong tìm được một cô gái có cùng “tần số”, có thể đồng hành cùng anh trong công việc lẫn cuộc sống. Với anh, sự đồng hành là yếu tố quan trọng nhất trong tình yêu và hôn nhân, bởi chỉ khi có thể cùng nhau chia sẻ và bước tiếp, mối quan hệ mới bền lâu.

Ngoài ra, anh muốn bạn đời của mình có vẻ ngoài xinh xắn, có chí cầu tiến, có thể hỗ trợ mình trong công việc kinh doanh.

Cặp đôi có những phút giây tìm hiểu đầy ngọt ngào, lãng mạn. Ảnh cắt từ clip

Người được mai mối với Văn Anh là Trịnh Thị Thu Hiền (30 tuổi, quê gốc ở Huế, hiện sống tại TPHCM). Cô làm nhiều công việc khác nhau như kinh doanh, ca hát, trang trí tiệc cưới...

Thu Hiền là cô gái tự lập, vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhược điểm của cô là dễ quên, đôi khi quá lo lắng cho mọi người mà bỏ quên chính mình.

Cô gái Huế từng trải qua 2 mối tình và cả hai đều kết thúc do khoảng cách địa lý. Thu Hiền mong muốn tìm được người bạn đời có trái tim nhân hậu và chí tiến thủ.

Khoảnh khắc mở rào, cặp đôi tự tin nhìn vào mắt nhau. Văn Anh tặng Thu Hiền bó hoa cẩm tú cầu màu hồng, màu sắc biểu trưng cho tình yêu chân thành. Còn Thu Hiền tặng đàng trai chiếc vòng trầm hương do cô tự tay làm với hy vọng sẽ đem lại sự bình an và may mắn cho anh chàng.

Cặp đôi thẳng thắn chia sẻ cảm nhận của mình về người đối diện. Thu Hiền có ấn tượng tốt với Văn Anh, nhận xét anh là “chàng trai tuyệt vời”. Trong khi đó, Văn Anh thừa nhận: “Gặp em, anh không còn bận tâm đến cái gọi là tiêu chuẩn nữa”.

Ở phút cuối, Thu Hiền từ chối bấm nút hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Thu Hiền chân thành thổ lộ: “Với em, quan trọng nhất là sự chung thủy, em sợ sự phản bội. Khi yêu, em sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Bình thường em mạnh mẽ nhưng khi yêu em khá yếu đuối. Em sợ cãi nhau vì khi cãi nhau em hay buồn và khóc”.

Nghe vậy, Văn Anh khẳng định bản thân có thể cân bằng được cảm xúc và những vấn đề trong cuộc sống. Anh cũng vạch ra kế hoạch dài hạn trong tương lai và mong tìm được người đồng hành.

“Anh chưa có nhà ở TPHCM nhưng sau này chắc chắn sẽ có. Trước mắt sau khi cưới, chúng ta sẽ thuê 1 căn nhà để sống. Việc sinh con, anh tôn trọng em”, Văn Anh nói với đàng gái.

Cặp đôi trao đổi kỹ về việc quản lý tài chính cũng như cách hỗ trợ nhau kinh doanh nếu như tiến tới hôn nhân. Cả hai đặc biệt ăn ý vì đều làm trong lĩnh vực kinh doanh.

Những tưởng sự “tâm đầu ý hợp” từ đầu đến cuối chương trình sẽ đem đến cái kết ngọt ngào. Nào ngờ, trong phút quan trọng nhất, Thu Hiền lại từ chối bấm nút hẹn hò. Lý do cô nàng đưa ra khiến nhiều người khó hiểu.

Thu Hiền chia sẻ, cô rất quý mến Văn Anh nhưng quy định “nếu bấm nút hẹn hò cả hai sẽ trao nhau một nụ hôn” của chương trình khiến cô ngần ngại. Cuối cùng, cô quyết định từ chối hẹn hò để không phải thực hiện quy định đó.

Quyết định của Thu Hiền khiến Văn Anh có phần hụt hẫng. MC Quyền Linh cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi cả hai không thành đôi.