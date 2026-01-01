Nghi thức cưới hỏi độc đáo

Loạt ảnh và video ghi lại khung cảnh đám hỏi của cô gái Khánh Hòa và chàng trai Mông Cổ thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng mới đây.

Video đám hỏi của cô gái Việt và chàng trai Mông Cổ. Nguồn: NJ

Trong ảnh, chú rể người Mông Cổ mặc trang phục truyền thống cùng bố mẹ, gia đình đến nhà gái hỏi cưới.

Tôn trọng phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt, chú rể mang sính lễ và các tráp trầu cau, bánh trái được thiết kế đẹp mắt đến nhà gái. Cô dâu diện áo dài truyền thống, cùng chú rể thực hiện nhiều nghi thức như lễ gia tiên, lễ xin dâu, tri ân hai bên cha mẹ.

Video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn lượt “thả tim”.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận thú vị về lễ ăn hỏi độc đáo như: “Từng chứng kiến nhiều cô gái Việt lấy chồng Mỹ, Đức, Trung, thậm chí ở châu Phi nhưng lần đầu thấy đám cưới con gái Việt lấy chồng Mông Cổ”; “Văn hóa Mông Cổ kết hợp với văn hóa Việt Nam tạo thành đám hỏi độc đáo và thú vị”...

Chú rể (áo trắng) cùng đoàn nhà trai đi hỏi cưới

Theo tìm hiểu, cô dâu – chú rể trong đám hỏi gây chú ý là Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (SN 2001, quê Khánh Hòa) và Khosbayar (SN 1999, Mông Cổ). Đám hỏi của cặp đôi được tổ chức vào ngày 29/12 vừa qua.

Bảo Ngọc chia sẻ với PV VietNamNet, chú rể Khosbayar cùng 12 thành viên trong gia đình gồm bố mẹ, bà nội, chú, dì... đã từ Mông Cổ sang Việt Nam hỏi cưới.

Đám hỏi được tổ chức theo phong tục truyền thống của người Việt kết hợp với những nét văn hóa đặc trưng của người Mông Cổ.

Nhà trai chuẩn bị 12 tráp lễ, trong đó có 6 tráp chuẩn phong tục Việt Nam như trầu cau, bánh trái... và 6 tráp lễ theo phong tục của người Mông Cổ gồm: sản phẩm từ sữa, rượu truyền thống Mông Cổ, đồ thủ công mang biểu tượng thảo nguyên... Ngoài ra, chú rể còn đặc biệt tặng cô dâu một tráp lễ có đôi giày hàng hiệu.

Những tráp lễ nhà trai chuẩn bị

“Đám hỏi tổ chức theo phong tục truyền thống của người Việt kết hợp với nét văn hóa đặc trưng của người Mông Cổ.

Đến nhà gái, đại diện nhà trai cầm chiếc khăn và một chén sữa bò kính ba tôi uống để xin phép được đón dâu. Trong lễ đính hôn, nhà trai gửi sính lễ gồm vàng, tiền mặt”, Ngọc kể.

Ngọc cho hay, trước đám hỏi, chú rể và gia đình đã dày công tìm hiểu phong tục cưới hỏi của Việt Nam để làm theo cho đúng. Ngoài ra, họ muốn kết hợp một số nét văn hóa của đất nước mình để tạo nên sự hài hòa giữa đôi bên.

Những khoảnh khắc ấn tượng trong đám hỏi

“Với tất cả những gì chồng và nhà chồng tôi đã làm, tôi cảm thấy mình được trân trọng.

Nhà chồng tôi cũng rất bất ngờ về đám hỏi ở Việt Nam khi có đông người tham dự, nhiều nghi thức phải thực hiện và không khí thiêng liêng, trang trọng trong buổi lễ”, Ngọc nói.

Miệt mài theo đuổi cô gái Việt

Bảo Ngọc và Khosbayar quen biết nhau vào năm 2021 khi cùng du học tại Nhật. Thời gian đầu, họ học chung trường nhưng khác lớp nên chỉ quen biết thoáng qua. Đến khi học chung lớp, Khosbayar đã đem lòng yêu cô gái Việt.

“Người Mông Cổ một khi đã yêu ai là sẽ thể hiện cho tất cả mọi người cùng biết. Chồng tôi cũng vậy.

Thời gian đầu mới theo đuổi, anh ngồi cạnh tôi trong mọi tiết học. Anh dùng chiêu ‘mưa dầm thấm lâu’ để cho mọi người hiểu tôi là của anh ấy”, Ngọc kể.

Cặp đôi cưới sau 4 năm tìm hiểu

Trong quá trình tìm hiểu, Ngọc nhận ra Khosbayar là chàng trai tốt bụng, yêu thương gia đình và biết quan tâm đến mọi người. Sau 1,5 năm anh chàng miệt mài theo đuổi, cô đã nhận lời yêu.

“Khoảng cách địa lý không khiến tôi lăn tăn bởi ngay từ đầu cả hai đã xác định sẽ sống và làm việc tại Nhật Bản”, Ngọc kể.

Tháng 8/2024, Ngọc về nhà Khosbayar ra mắt. Lần ghé thăm này khiến cô choáng ngợp về đất nước Mông Cổ.

“Nhắc đến Mông Cổ mọi người thường nghĩ đến thảo nguyên rộng lớn, người dân thường sống trong những túp lều. Thế nhưng, mọi thứ tôi thấy khác biệt hoàn toàn, cuộc sống nơi đây hiện đại và phát triển”, Ngọc chia sẻ.

Cô dâu xinh đẹp trong tà áo dài

Ngọc được bố mẹ Khosbayar chào đón bằng cái ôm ấm áp. Sự nhiệt tình và cách tiếp đón nồng hậu của họ khiến cô không còn khoảng cách. Cô biết, mình đã tìm thấy mái nhà thứ hai.

“Người Mông Cổ rất thú vị. Nếu vô tình dẫm phải chân nhau, thay vì khó chịu họ sẽ quay sang bắt tay nhau và cười. Hồi đầu mới quen biết, anh Khosbayar vô tình dẫm phải chân tôi và cũng quay sang nắm tay như vậy. Cái nắm tay đó khiến tôi giật mình vì đôi bên chưa hề thân thiết.

Khi mới gặp, anh Khosbayar chỉ nặng 50kg. Yêu tôi, được tôi nấu cho nhiều món ăn Việt, anh ấy đã tăng lên 80kg”, Ngọc cười chia sẻ.

Sau 4 năm quen biết, tìm hiểu, cặp đôi quyết định về chung một nhà. Đám cưới của họ dự kiến tổ chức vào thời gian tới.

Ảnh: NVCC