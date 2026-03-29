Samantha từng nặng 227kg, 38 tuổi chưa từng hẹn hò. Ảnh: MSN

Trong suốt nhiều năm qua, Samantha Bryant đã thực hiện một cuộc hành trình phi thường để tìm lại chính mình. Từng có cân nặng gần 227kg, cô ghi lại hành trình thay đổi của mình trên mạng xã hội, từ việc giảm cân đến xây dựng sự tự tin.

Mới đây, video chia sẻ đầy chân thành về quá khứ của cô đã thu hút hơn 6,3 triệu lượt xem. Dù từng có những trải nghiệm thời thiếu niên, cô cho biết hiện 38 tuổi nhưng chưa thực sự hẹn hò hay bước vào một mối quan hệ chính thức nào.

“Tôi từng bày tỏ tình cảm nhưng bị từ chối, nên việc thử lại khiến tôi rất lo lắng”, cô nói.

Hiện cô đã giảm được 77kg - một thành tựu không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn giúp cô nhìn nhận lại bản thân, theo MSN.

“Trước đây, tôi nghĩ nhiều điều là không thể và hẹn hò là một trong số đó. Nhưng giờ, khi tự tin hơn, tôi muốn biết cảm giác được yêu và được ai đó xem là ưu tiên”, cô chia sẻ.

Đặt mục tiêu có buổi hẹn hò đầu tiên trước tháng 4/2026, Samantha chọn ứng dụng "hẹn hò tốc độ" làm bước đệm. Cô cho rằng đây là cách tốt nhất để rèn luyện kỹ năng giao tiếp mà không quá áp lực. Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng với một người hướng nội như cô.

Samantha thừa nhận cô đã 2 lần vào trang đăng ký nhưng rồi lại rút lui. Nỗi sợ bị từ chối vẫn còn đó. Cô thú nhận: "Tôi lo lắng rằng mình sẽ đến đó và chẳng ai thích mình cả".

Câu chuyện của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ cộng đồng mạng. Hàng nghìn người đã để lại lời động viên.

Bên cạnh đó, cô cũng nhận được lời nhắc nhở từ bạn bè, khuyên nên cẩn thận, tránh xa các ứng dụng hẹn hò đầy rẫy rủi ro.

Cô kể lại một kỷ niệm "dở khóc dở cười" khi lần đầu tiên được một người đàn ông lạ mặt ngỏ lời tại trung tâm thương mại.

"Có lần tôi được một người lạ rủ đi chơi khi đang mua sắm trong trung tâm thương mại. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được mời hẹn hò, nhưng vì quá bất ngờ và ngại ngùng, tôi đã từ chối", cô nói.

Theo kế hoạch, Samantha sẽ tham gia một sự kiện hẹn hò tốc độ khoảng cuối tháng 4/2026. Với sự tự tin đang dần được xây dựng, cô tin, mình đã sẵn sàng để bước ra khỏi vùng an toàn.